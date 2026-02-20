20 feb. 2026
El efecto Messi convierte al Inter Miami en el club más valioso de la MLS

El Inter Miami no es solo el campeón de la MLS Cup, también se ha consolidado como el equipo más valioso de la competición norteamericana, con una valoración récord de 1.450 millones de dólares, apenas seis años después de su debut oficial. La llegada de Lionel Messi, en el verano de 2023, ha sido el motor principal de este éxito.

Redacción D10
Lionel Messi

Lionel Messi, astro argentino.

Foto: Gentileza - Inter Miami

El club de Miami fue reconocido por primera vez como el más valioso de la MLS al inicio de la temporada 2026, con una valoración de 1.450 millones de dólares, superando a Los Angeles FC, que había encabezado el ranking en los últimos cuatro años, según un informe del medio especializado Sportico.

Este hito se produce después de un incremento del 22 % en la valoración del Inter Miami con respecto al año pasado, y desbanca al club angelino de lo más alto de la clasificación tras cuatro años seguidos a la cabeza.

El efecto Messi ha sido fundamental para el ‘sorpasso’. Además de contribuir al título de la MLS Cup el pasado diciembre o a que el Inter Miami alcanzase los octavos de final en el último Mundial de Clubes, el astro argentino contribuye a atraer al club a jugadores de gran prestigio cuyo fichaje sería de otra forma mucho más complicado.

El último en la lista fue el argentino Rodrigo De Paul, campeón con Argentina en el último Mundial, que puso fin a su etapa en el Atlético de Madrid antes de tiempo para compartir vestuario con su compatriota.

“Es indudable e incuestionable que sin Messi no estaríamos donde estamos, tanto fuera como dentro del campo. Es decir, que además de ser el pilar principal de los éxitos deportivos, como el título de la MLS, sin Messi tampoco hubiéramos llegado a ser el club más valioso tan rápido”, dijo a EFE el presidente de operaciones de negocio del Inter Miami, Xavier Asensi.

El mismo informe señaló el impacto de Messi, que impulsó ingresos, valoración, audiencias y posicionamiento global para el Inter Miami.

“La llegada de Leo (Messi) al club ha implicado un antes y un después. Sin Leo no hubiésemos podido estar al nivel de ingresos que hemos estado este último año”, agregó Asensi.

Su valoración se ha duplicado desde el fichaje de Messi

El Inter Miami fue fundado en 2018 y no comenzó a competir hasta 2020. Su valoración se ha duplicado en los dos años y medio que han pasado desde que llegó Messi.

Como ejemplo, el club de Miami supera más de tres veces el valor de otros equipos de la MLS, como el Montreal, cuya valoración es de 430 millones de dólares.

Pero todavía está lejos de equipararse a las franquicias de la NBA y la NFL. El equipo con menos valoración de la liga de baloncesto es Memphis Grizzlies, con 3.500 millones de dólares, mientras que en el caso de la NFL ese ‘honor’ recae en Cincinnati Bengals, con 5.250 millones de dólares, según Forbes.

El Inter Miami sí que sobrepasa, no obstante, a seis franquicias de la MLB de béisbol.

El informe resaltó que el Inter Miami todavía no genera los ingresos por publicidad de los equipos de la NBA o la NFL, pero busca un contrato de derechos de nombre para su estadio que se acerca a los mejores de esas ligas.

“La visión de la propiedad siempre ha sido ser la referencia del fútbol (dentro y fuera de los terrenos de juego) en los Estados Unidos en primera instancia y luego seguir creciendo”, expresó Asensi.

Un nuevo estadio

Se espera que los ingresos del Inter Miami alcancen los 250 millones de dólares este año, según Sportico, con solo una pequeña proporción de ellos procedentes de la MLS.

El equipo inaugurará el próximo abril su nuevo estadio, el ‘Miami Freedom Park’, con capacidad para 25.000 espectadores y que espera que pueda albergar conciertos y otros espectáculos, abriendo una nueva vía de ingresos para el club.

El informe destacó que solo la mitad de los equipos de la NFL y unos ocho de la NBA generarán más ingresos por día de partido y comerciales este año.

Con Messi renovado hasta 2028, el nuevo estadio brindará al Inter Miami una solidez todavía mayor para seguir creciendo en el duro panorama deportivo estadounidense.

“A partir de este año 2026, y gracias al nuevo estadio que ahora inauguraremos, el ‘Miami Freedom Park’, la salud económica del club dependerá de más factores, donde sin duda el factor Messi seguirá siendo crucial”, sentenció Asensi.

Carga Más