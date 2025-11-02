El Inter se salva en el 94

El azar quiso que el Inter saliese victorioso de Verona. Solo un balón colgado a la desesperada en el 94 al área y la confusión provocada por el barullo mantuvieron el buen momento interista, ganador por segunda jornada consecutiva. Está a solo un punto del Nápoles, de un liderato que, eso sí, está todavía en manos de un Roma que de ganar al Milan se aupará en lo más alto de una Serie A igualadísima.

Sufrió mucho más de lo esperado el combinado de Chivu ante un Verona que no sabe lo que es ganar en estas 10 primeras jornadas. Y eso que, pese a las rotaciones, se adelantó en el marcador muy pronto, a los 15 minutos, certificando su superioridad en ese inicio. Fue precisamente uno de los menos habituales, el polaco Piotr Zielinski, el que abrió el partido con un golazo en una jugada ensayada.

El turco Hakan Calhanoglu, desatado en este inicio de campaña, colocó un saque de esquina perfecto directamente a la frontal. Zielinski, inteligente, en lugar de buscar la potencia con el empeine, colocó el interior y puso el balón en la escuadra. Primer gol del ex del Nápoles en la presente temporada.

Tenía el partido controlado el Inter. El Verona solo lo intentó a la contra. Pero la poca intervención de Lautaro Martínez arriba mermó la productividad ofensiva de los ‘nerazzurri’, que pagaron caro no aprovechar sus minutos de gran superioridad.

Porque justo antes del descanso, el Verona se desató. Dos jugadas que pudieron cambiarlo todo. Aunque la revolución de los locales se quedó a medias. Sirvió para maniatar a todo un Inter hasta el último suspiro. Primero con el golazo de Giovane, la perla del equipo. Tres asistencias sumaba en su gran inicio el joven de 21 años. Le faltaba el gol y lo encontró por todo lo alto. Se midió con Bastoni al espacio. Le ganó el regate y fusiló a Sommer con un disparo cruzado. Su primer gol en Serie A ante uno de los candidatos a levantar el título.

Fue el primer aviso al Inter. El segundo llegó pocos segundos después y pudo ser mortal. El nigeriano Gift Orban, el acompañante de Giovane, se encontró con el palo en su remate, para alivio de los ‘nerazzurri’. Fue la gran oportunidad del Verona para amarrar su primera victoria. El empate ante el Inter, claro, es siempre un buen resultado, y más en su situación, pero se le acabó escapando de entre las manos.

De la manera más cruel, además. Porque el centro de Barella en busca de Esposito no encontró rematador. Y fue eso precisamente lo que despistó al danés Martin Frese, colocado justo detrás de Esposito. No vio el balón hasta que lo tuvo encima y su intento por apartarse fue inútil. El balón acabó entrando en su propia puerta. El Inter celebró su suerte. Está muy cerca del liderato.

-- Ficha técnica:

. 1 - Hellas Verona: Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro (Harroui, m.88), Gagliardini, Bernede (Niasse, m.73), Bradaric; Giovane (Sarr, m.80) y Orban (Mosquera, m.73).

. 2 - Inter de Milán: Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique (Dumfries, m.55), Sucic (Frattesi, m.88), Calhanoglu, Zielinski (Barella, m.55), Carlos Augusto (Dimarco, m.65); Bonny (Pio Esposito, m.55) y Lautaro Martinez.

Goles: 0-1, m.16: Zielinski; 1-1, m.40: Giovane; 1-2, m.94: Frese (pp)

Árbitro: D. Doveri. Mostró tarjeta amarilla a Orban (m.41), Zanetti (entrenador, m.93), Bella-Kotchap (m.96) por parte del Hellas Verona; y a Bisseck (m.67) por parte del Inter de Milán.

Incidencias: encuentro correspondiente a la décima jornada de la Serie A, disputado en el Estadio Marc’Antonio Bentegodi de Verona (norte Italia).