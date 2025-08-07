07 ago. 2025
Fútbol Paraguayo

El goleador español que llega al Sportivo Trinidense

El Sportivo Trinidense anunciará en los próximos días el fichaje del goleador español con sangre paraguaya, Alejandro Notario.

Agosto 07, 2025 12:57 p. m. • 
Por Redacción D10
Alejandro Notario

Alejandro Notario llega procedente del Leganés.

Foto: Gentileza - Alejandro Notario

El presidente del Sportivo Trinidense, Norman Rieder, confirmó que en los próximos días anunciarán la contratación de un jugador proveniente del Leganés.

Se trata de Alejandro Notario, quien posee nacionalidad española y paraguaya, y que ya vistió la Albirroja, de categorías menores, en varias ocasiones.

Es un goleador, para su edad tiene muchos goles, formado en una escuela europea. Tenía muchas ganas de venir a su país, a mostrarse, estar más cerca de la selección y esas cosas lo convencieron”, explicó el titular auriazul en charla para el programa Fútbol a lo Grande.

Norman Rieder detalló que firmará un contrato por tres años y que el chico de 20 años ya está en Paraguay. “Faltan algunos detalles, pero está encaminado para que así sea”, manifestó. El Sportivo Trinidense está cuarto en la clasificación y el viernes choca con el 2 de Mayo en el estadio Río Parapití.

Sportivo Trinidense
Redacción D10
