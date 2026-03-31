El Gallo se mide ante el Trico en su feudo

El Gallo Norteño, herido después del último resultado (4-1) ante Olimpia, buscará un resultado favorable con la presencia de su afición.

En cuanto al Tricolor, viene de una importante victoria 3-2 sobre Luqueño, en el Arsenio Erico. Esta será la primera vez que el DT dirigirá en Pedro Juan, no justamente al “2”, en esta ocasión a la Academia.

A continuación, se presentan los antecedentes recientes de los encuentros entre Sportivo 2 de Mayo y Nacional: el pasado 31 de enero, el Trico goleó por 5-1 al Gallo por la jornada 3 del Apertura 2026.

Mientras que en el 2025, disputaron 4 juegos entre sí. Nacional venció en una ocasión al igual que el 2 de Mayo, mientras que dos partidos culminaron empatados.