El Gallo sale feliz de la Huerta

El Gallo está imparable, con la conducción técnica de Felipe Giménez logró su tercera victoria al hilo en el campeonato, a Olimpia, Guaraní y hoy a Libertad en su Huerta.

En el cierre de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, el Sportivo 2 de Mayo sorprendió a Libertad que sobre el final se quedó con la victoria (1-0), de penal por intermedio de Fernandod Cáceres.

Vieron la cartulina roja, Oscar Cardozo a los 75 minutos y ya una vez culminado Jorge Recalde por inconducta contra el juez del partido, David Ojeda.