Torneo Clausura

El Gallo sale feliz de la Huerta

En el cierre de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, el Sportivo 2 de Mayo sorprendió a Libertad que sobre el final se quedó con la victoria (1-0), de penal.

Septiembre 21, 2025 09:21 p. m. • 
Por Redacción D10
El 2 de Mayo se pone bravo en el Clausura, superó 1-0 a Libertad y confirmó su tercera victoria al hilo.

El Gallo está imparable, con la conducción técnica de Felipe Giménez logró su tercera victoria al hilo en el campeonato, a Olimpia, Guaraní y hoy a Libertad en su Huerta.

En el cierre de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, el Sportivo 2 de Mayo sorprendió a Libertad que sobre el final se quedó con la victoria (1-0), de penal por intermedio de Fernandod Cáceres.

Vieron la cartulina roja, Oscar Cardozo a los 75 minutos y ya una vez culminado Jorge Recalde por inconducta contra el juez del partido, David Ojeda.

