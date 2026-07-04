El fin del sueño mundialista

Paraguay quedó eliminado de la Copa del Mundo de Norteamérica, luego de haber caído de pie ante la poderosa Francia por la mínima diferencia, 1 a 0. A pesar de la derrota, el equipo paraguayo se lo puso bien difícil a los Blues antes de que se clasificaran a los cuartos de final de la competencia.

El primer tiempo de los octavos de final en Filadelfia reflejó un monólogo futbolístico de la selección francesa que, sin embargo, chocó de frente contra el orden táctico de la Albirroja. Bajo un calor sofocante que alcanzó los 38°C, los dirigidos por Didier Deschamps asumieron el protagonismo absoluto desde el silbatazo inicial, adueñándose del balón con picos de hasta 80% de posesión durante la primera media hora. Con Ousmane Dembélé ganando la línea por el sector derecho y Michael Olise intentando filtrar pases, el combinado europeo empujó a Paraguay hacia su propio campo.

Por su parte, el conjunto paraguayo comandado por Gustavo Alfaro resistió con hidalguía bajo su característico libreto defensivo, plantando un rígido sistema de cinco defensores para achicar los espacios. El arquero Orlando Gill y la zaga liderada por Gustavo Gómez y Omar Alderete se mostraron sumamente sólidos ante el acoso de Les Bleus, multiplicando esfuerzos para interceptar los centros venenosos e incomodar a la delantera gala. Con este planteamiento muy trabajado, Paraguay logró llevar la eliminatoria al límite físico en los primeros 45 minutos, aguantando el cero con el overol puesto y dejando la mesa servida para un complemento de alta tensión.

En el segundo tiempo, la tónica del partido siguió siendo la misma hasta que en el minuto 65 el volante paraguayo Diego Gómez cometió sobre Doue una falta penal que no fue cobrada por el árbitro central, el uzbeco, pero el VAR terminó concediendo y Kylian Mbappé anotó el único gol del partido.

El resto del juego, con ingresos como los de Mauricio y Gabriel Ávalos, Paraguay intentó ser más pesado en ataque, pero aunque presionó más arriba en campo francés no pudo llevar demasiado peligro al arco contrario.