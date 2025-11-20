El fan zone de la Sudamericana está habilitado

Con la presencia del presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, del presidente de Paraguay, Santiago Peña, y otras autoridades, quedó oficialmente habilitada la “Fiesta ueno Sudamericana” en la Costanera de Asunción.

El fan zone ofrece una experiencia única para aficionados locales y visitantes, combinando música en vivo, gastronomía, juegos, activaciones de marcas y espacios pensados para vivir la antesala de la gran final de la Copa Sudamericana.

El ingreso es gratuito, pero requiere un registro previo. Los interesados deben generar su QR de acceso en: www.tuti.com.py. El espacio estará abierto este jueves y viernes, desde las 17:00 a las 0:00. La final será en el ueno Defensores del Chaco, el 22 de noviembre, a las 17:00, entre Atlético Mineiro y Lanús.

Line-up artístico:

Jueves

The Kilks (19:30)

Kchiporros(22:00 )

Lozano Brothers (22:45)

Viernes

DJ Residente (17:00)

DJ Faro (22:00)

DJ Nico Baladón (23:00)