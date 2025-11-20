20 nov. 2025
Copa Sudamericana

El fan zone de la Sudamericana está habilitado

Desde este jueves, el fan zone de la Copa Sudamericana está totalmente habilitado en la Costanera de Asunción. El evento ofrecerá una experiencia única para hinchas de cara a la final entre Atlético Mineiro y Lanús.

Noviembre 20, 2025 05:44 p. m. • 
Por Redacción D10
Copa Sudamericana Fan Zone

Foto: Daniel Duarte - ÚH

Con la presencia del presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, del presidente de Paraguay, Santiago Peña, y otras autoridades, quedó oficialmente habilitada la “Fiesta ueno Sudamericana” en la Costanera de Asunción.

El fan zone ofrece una experiencia única para aficionados locales y visitantes, combinando música en vivo, gastronomía, juegos, activaciones de marcas y espacios pensados para vivir la antesala de la gran final de la Copa Sudamericana.

El ingreso es gratuito, pero requiere un registro previo. Los interesados deben generar su QR de acceso en: www.tuti.com.py. El espacio estará abierto este jueves y viernes, desde las 17:00 a las 0:00. La final será en el ueno Defensores del Chaco, el 22 de noviembre, a las 17:00, entre Atlético Mineiro y Lanús.

Line-up artístico:

Jueves
The Kilks (19:30)
Kchiporros(22:00 )
Lozano Brothers (22:45)

Viernes
DJ Residente (17:00)
DJ Faro (22:00)
DJ Nico Baladón (23:00)

Copa Sudamericana
Redacción D10
Más contenido de esta sección
a559cf44-8cbb-473e-b3ee-f47c381ccd0b_1477x1163.webp
Copa Sudamericana
Asunción como cancha neutral
Breve historia de la capital como sede de finales sudamericanas sin equipos paraguayos.
Noviembre 18, 2025 03:26 p. m.
 · 
Blas Brítez
Defensores del Chaco
Copa Sudamericana
Confirmado: el Defensores albergará la final de la Sudamericana
Este viernes, la Confederación Sudamericana de Fútbol confirmó que el estadio ueno Defensores del Chaco será sede de la final de la Copa Sudamericana 2025.
Octubre 31, 2025 07:40 p. m.
 · 
Redacción D10
G4i6AG0XIAAFQjH.jpeg
Copa Sudamericana
Lanús busca el segundo título 12 años después
Rodrigo Castillo selló en el minuto 62 el gol que ha bastado a Lanús para derrotar por 1-0 a Universidad de Chile y clasificarse a la final de la edición 24 de la Copa Sudamericana, 12 años después de la conquista de su primer título.
Octubre 31, 2025 09:05 a. m.
 · 
Redacción D10
G4Y_oP7X0AA-xST.jpeg
Copa Sudamericana
El Mineiro vence al Independiente del Valle y avanza a la final de la Sudamericana
Atlético Mineiro venció este martes por 3-1 al Independiente del Valle ecuatoriano en el partido de vuelta por las semifinales de la Copa Sudamericana con goles de Guilherme Arana, Bernard y Hulk, y se hizo con el primer cupo en la final del 22 de noviembre próximo en Asunción.
Octubre 29, 2025 07:15 a. m.
 · 
Redacción D10
Junior Alonso_33382342.jpg
Copa Sudamericana
Se define al primer finalista en Sudamericana
Esta noche se disputa la segunda semifinal de la Copa Sudamericana, entre los equipos de Independiente del Valle y Atlético Mineiro de Brasil.
Octubre 28, 2025 08:53 a. m.
 · 
Redacción D10
G3-2Lp0XIAAOI7I.jpeg
Copa Sudamericana
Lanús dilapida una ventaja de dos goles y todo queda en tablas
Universidad de Chile y Lanús empataron este jueves 2-2 en el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana que tuvo un final insospechado, pues antes de la primera media hora el equipo argentino ganaba con un doblete de Rodrigo Castillo y en el minuto 99 permitió la igualada.
Octubre 24, 2025 06:47 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más