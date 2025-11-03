03 nov. 2025

El equipo ideal del 2025 de FIFPRO

Los jugadores del Real Madrid Jude Bellingham y Kylian Mbappé y los del Barcelona Pedri González y Lamine Yamal figuran en el once ideal del año 2025 anunciado este lunes por el sindicato mundial de futbolistas FIFPRO.

Noviembre 03, 2025 12:59 p. m.
onddce.jfif

Mbbapé y Bellingham figuran en el once ideal.

Elegido con los votos de más de 20.000 futbolistas profesionales, el equipo ideal incluye entre sus delanteros al azulgrana Lamine Yamal, que con 18 años se convierte en el jugador más joven que lo consigue y supera el récord anterior en posesión del francés Kylian Mbappé, que entró por primera vez en el once con 19 años.

Aparecen también por primera vez el centrocampista del Barça Pedri González, igual que el defensa portugués del PSG Nuno Mendes, su compatriota y compañero de equipo Vitinha, el inglés Cole Palmer y el francés Ousmane Dembélé, ganador de la última edición del Balón de Oro.

El once cuenta con cinco jugadores del PSG que dirige el técnico español Luis Enrique Martínez, ganador de la Liga de Campeones con una goleada sobre el Inter (5-0), ente ellos los citados, junto al portero italiano Gianluidi Donnarumma, que tras la consecución del título fichó por el Manchester City inglés, y el internacional marroquí Achraf Hakimi.

Donnarumma compitió por ser el mejor guardameta con Alisson Becker (Liverpool/BRA) y Thibaut Courtois (Real Madrid/BEL).

El once lo forman Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain / Manchester City, ITA); Virgil van Dijk (Liverpool, NED), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, MAR), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, POR); Jude Bellingham (Real Madrid, ING), Cole Palmer (Chelsea, ING), Pedri (Barcelona, ESP), Vitinha (Paris Saint-Germain, POR), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain, FRA), Kylian Mbappé (Real Madrid, France) y Lamine Yamal (Barcelona, ESP).

FIFPRO explicó que los jugadores que votaron por el once de este año utilizaron una plataforma digital segura distribuida por el propio sindicato mundial y los afiliados.

La votación se centró en las actuaciones de los futbolistas en el periodo abarcado entre el 15 de julio de 2024 y el 3 de agosto de 2025, y los futbolistas debían haber jugado al menos 30 partidos oficiales durante ese periodo.

Cada votante seleccionó a tres jugadores en cada una de las cuatro demarcaciones del equipo y el portero, los tres defensas, los tres centrocampistas y los tres delanteros con más votos fueron seleccionados directamente, mientras que el undécimo puesto se otorgó al siguiente jugador de campo con la puntuación más alta en la clasificación general.

