17 feb. 2026
Champions League

Atractiva jornada de Champions

Cuatro partidos por la ida de los playoffs de Champions.

Febrero 17, 2026 08:06 a. m. • 
Por Redacción D10
FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-LEVANTE

El Madrid enfrenta al Benfica de Mourinho.

Foto: AFP

La eliminatoria de los playoffs de la Champions League comienza hoy con cuatro atractivos compromisos.

Desde las 14:45, el Galatasaray recibirá a Juventus, mientras que desde las 17:00 se disputarán tres compromisos: Borussia Dortmund recibirá al Atalana, Mónaco jugará de local ante el PSG y el Real Madrid de Kylian Mbappé tendrá que visitar al Benfica en Portugal, donde está como técnico el experimentado José Mourinho, ex entrenador merengue, quien palpitó el encuentro: “Me espera un partido diferente. Tenemos que jugar como quiero yo y no como quiere el Real Madrid que juguemos nosotros”, indicó.

Champions League Real Madrid Benfica
Redacción D10
Más contenido de esta sección
a66e272332f82b498854fb344cb83c0468291b05.jpg
Champions League
El Bayern no falla y concluye segundo
El Bayern de Múnich no falló y concluyó como segundo clasificado la primera fase de la Liga de Campeones, lo que asegura al conjunto bávaro jugar como local la vuelta de todas las eliminatorias como local, tras imponerse este miércoles por 1-2 al PSV.
Enero 28, 2026 07:19 p. m.
 · 
Redacción D10
Federico Dimarco
Champions League
El Inter muere en la orilla
El Inter hizo su trabajo, ganó 0-2 al Dortmund con una exquisitez de Dimarco y un acierto de Diouf en el tramo final y murió en la orilla de la clasificación hacia los octavos de final de la Liga de Campeones.
Enero 28, 2026 07:18 p. m.
 · 
Redacción D10
989f0d6a3d970f93591ae3356ebe27ece0b07f5b.jpg
Champions League
Empate, sudor y lágrimas en París
Un empate inútil para el París Saint-Germain y el Newcastle cerró la fase previa para dos de los mejores equipos del primer tramo de la Liga de Campeones.
Enero 28, 2026 07:12 p. m.
 · 
Redacción D10
d671343d8d3b328d25e73141df084314d295bb97.jpg
Champions League
El Chelsea a octavos, el Napoli fuera
El Chelsea certificó este miércoles su presencia en los octavos de final de la Liga de Campeones con una actuación estelar de Cole Palmer y Joao Pedro.
Enero 28, 2026 07:07 p. m.
 · 
Redacción D10
Tottenham
Champions League
El Tottenham no falla y asegura su presencia en el top ocho
El Tottenham derrotó este miércoles a domicilio al Eintracht de Fráncfort por 0-2, en un partido en el que fue superior, y aseguró de manera matemática su presencia en el top ocho de la Liga de Campeones.
Enero 28, 2026 07:01 p. m.
 · 
Redacción D10
Galatasaray Atlético de Madrid
Champions League
El Atlético no pasa del empate y se complica el ‘top 8'
Aunque Diego Simeone aseguró que el único camino hacia el top ocho de la Liga de Campeones eran dos victorias, el Atlético de Madrid se quedó en un empate contra el Galatasaray, con los ocho primeros puestos aún en disputa, pero en el aire, tras un punto cuyo valor lo determinará el desenlace de la última jornada.
Enero 21, 2026 06:30 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más