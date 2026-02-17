Atractiva jornada de Champions

La eliminatoria de los playoffs de la Champions League comienza hoy con cuatro atractivos compromisos.

Desde las 14:45, el Galatasaray recibirá a Juventus, mientras que desde las 17:00 se disputarán tres compromisos: Borussia Dortmund recibirá al Atalana, Mónaco jugará de local ante el PSG y el Real Madrid de Kylian Mbappé tendrá que visitar al Benfica en Portugal, donde está como técnico el experimentado José Mourinho, ex entrenador merengue, quien palpitó el encuentro: “Me espera un partido diferente. Tenemos que jugar como quiero yo y no como quiere el Real Madrid que juguemos nosotros”, indicó.