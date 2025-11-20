20 nov. 2025
Neymar pasa de héroe a villano en el mismo partido

Neymar se vistió de héroe y villano este miércoles al marcar un gol para el Santos y provocar después un penalti que permitió al Mirassol llevarse un punto del estadio de Vila Belmiro, en la 34ª jornada del Campeonato Brasileño.

G6KZecZX0AAuyV0.jpeg

Neymar marcó para el Santos que empató y sigue complicado.

El delantero adelantó al conjunto albinegro en el minuto 4 al culminar un contragolpe que se gestó en un saque de esquina del rival, y también privó a los suyos de llevarse la victoria.

Además, el exjugador del FC Barcelona y París Saint-Germain (PSG) hizo saltar las alarmas tras recibir atención médica tras un mal apoyo con el pie que se quedó en un susto.

Desde que regresó en enero al club de Pelé, donde se formó, el camisa 10 no ha alcanzado su mejor versión debido en parte a sus constantes problemas físicos, que le han mantenido de baja más de 100 días esta temporada.

Este miércoles, ante 14.317 aficionados santistas, jugó los 90 minutos y ofreció unos pocos destellos de la estrella mundial que fue en el pasado.

Sin embargo, en el arranque de la segunda mitad, ‘Ney’ llegó tarde a un corte y trastabilló a Reinaldo dentro del área. El árbitro no vio nada, pero el VAR le llamó al orden y decretó penalti.

El propio Reinaldo fue el encargado de transformar la pena máxima y devolver la igualdad al marcador.

El partido se abrió en los últimos minutos con los dos equipos en busca de los tres puntos. El Santos, aupado por su afición, empujó más, aunque sin éxito.

Neymar estuvo cerca de marcar su segundo tanto de la noche en una falta casi desde el centro del campo que se fue envenenando y obligó a Walter, arquero del Mirassol, a despejar a córner.

Con el pitido final, el atacante, disconforme, se quedó unos minutos sobre el césped hablando con el árbitro.

El empate impidió al ‘Peixe’ alejarse de la zona de descenso a la segunda división de la Liga brasileña.

A falta de cuatro jornadas para el final del campeonato, el Santos suma 37 puntos, tan solo uno por encima del Vitória, que marca la zona de descenso y tiene que enfrentarse a domicilio al Red Bull Bragantino en esta jornada.

Mirassol, equipo revelación del año, acumula 60 puntos y continúa en la cuarta posición de la tabla, plaza que da acceso directo para jugar la próxima edición de la Copa Libertadores.

