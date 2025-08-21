21 ago. 2025
Fútbol Internacional

El Cremonese oficializa el fichaje de Sanabria

El Cremonese, conjunto recién ascendido a la Serie A italiana, ha oficializado este jueves el fichaje del delantero internacional paraguayo Tony Sanabria, que las últimas campañas militó en el Torino.

Agosto 21, 2025 06:59 a. m. • 
Por Redacción D10
Gy3Em8wWEAA7-IB.jpeg

Nacido en San Lorenzo del Campo Grande el 4 de marzo de 1996 y formado en la cantera del Barcelona, ha militado también en equipos como Sassuolo, Roma, Sporting de Gijón, Betis y Génova, y en la Serie A en total ha participado en 180 encuentros y en LaLiga en 99. Debutó con la selección paraguaya con tan solo 17 años y ha disputado 37 partidos.

“Les digo a nuestros aficionados que lucharemos y daremos lo mejor de nosotros en el campo para hacerlos felices y lograr nuestros objetivos. Estoy feliz de reencontrarme con el entrenador, con quien he trabajado tanto en Génova como en Turín. Él sabe exactamente lo que puedo aportar y yo sé lo que exige. ¡Vamos Cremo!”, afirmó en las primeras declaraciones como jugador del Cremonese.

Antonio Sanabria Cremonese Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Mohamed Salah
Fútbol Internacional
Salah, mejor futbolista del año para el sindicato de Inglaterra
Mohamed Salah, delantero del Liverpool, fue elegido por el sindicato de futbolistas de Inglaterra (PFA, por sus siglas en inglés) mejor jugador de la Premier League la temporada pasada.
Agosto 19, 2025 05:50 p. m.
 · 
Redacción D10
Peñarol
Fútbol Internacional
Aerolíneas Argentinas critica comportamiento de delegación de Peñarol
Aerolíneas Argentinas criticó este martes el comportamiento del plantel del Peñarol uruguayo durante el vuelo a Buenos Aires para enfrentar este martes a Racing Club en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.
Agosto 19, 2025 03:56 p. m.
 · 
Redacción D10
Guardiola
Fútbol Internacional
Guardiola: “Me quedan dos años de contrato y quizás siga otros dos”
Pep Guardiola, técnico del Manchester City, dejó caer que podría seguir otros dos años más cuando acabe su actual contrato con el club inglés.
Agosto 19, 2025 03:28 p. m.
 · 
Redacción D10
Matías Rojas
Fútbol Internacional
Portland Timbers anunció a Matías Rojas
Este martes, el Portland Timbers anunció de manera oficial al volante paraguayo Matías Rojas como nuevo integrante de su plantel.
Agosto 19, 2025 02:40 p. m.
 · 
Redacción D10
Adrien Rabiot
Fútbol Internacional
Marsella pone a la venta a Rabiot tras otra polémica
El Olympique de Marsella (OM) ha puesto en su lista de transferibles al medio internacional francés Adrien Rabiot, quien protagonizó una nueva polémica en su carrera este fin de semana, cuando tuvo el viernes un altercado verbal con su colega de equipo Jonathan Rowe, informó este martes la prensa francesa.
Agosto 19, 2025 02:31 p. m.
 · 
Redacción D10
GyaaNeaXMAA3tIn.jpeg
Fútbol Internacional
Estudiantes saldrá a proponer, según Domínguez
Eduardo Domínguez, DT de Estudiantes, contó que el equipo pincharrata saldrá a buscar el partido para cerrar la llave ante Cerro Porteño.
Agosto 19, 2025 01:11 p. m.
 · 
Redacción D10
