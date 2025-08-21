El Cremonese oficializa el fichaje de Sanabria

Nacido en San Lorenzo del Campo Grande el 4 de marzo de 1996 y formado en la cantera del Barcelona, ha militado también en equipos como Sassuolo, Roma, Sporting de Gijón, Betis y Génova, y en la Serie A en total ha participado en 180 encuentros y en LaLiga en 99. Debutó con la selección paraguaya con tan solo 17 años y ha disputado 37 partidos.
“Les digo a nuestros aficionados que lucharemos y daremos lo mejor de nosotros en el campo para hacerlos felices y lograr nuestros objetivos. Estoy feliz de reencontrarme con el entrenador, con quien he trabajado tanto en Génova como en Turín. Él sabe exactamente lo que puedo aportar y yo sé lo que exige. ¡Vamos Cremo!”, afirmó en las primeras declaraciones como jugador del Cremonese.
"Sono felice di essere qui, lotteremo per fare felici i nostri tifosi"
Le prime parole di Antonio Sanabria in grigiorosso