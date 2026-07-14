La oferta de Olympiacos no satisface

Orlando Gill, sensación en la Copa del Mundo, sigue sin tener su futuro definido. En las últimas horas trascendió sobre una oferta formal de Grecia por el golero paraguayo, aunque Mario Jara aclaró que los números no cierran.

“Hay una oferta sí, pero en principio no termina de convencer. Se sigue negociando, es un club que es importante, un gran paso para Orlando, por la historia que tiene y porque compite siempre a nivel internacional, Champions League y demás”, expresó Jara en charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental.

“La oferta es concreta, pero entendemos que San Lorenzo tiene sus intereses. Estamos en renegociación, que se pueda avanzar y que Orlando pueda tener un salto de calidad”, deseó.

San Lorenzo de Almagro posee el 50% de los derechos económicos del paraguayo y pretende un monto neto de USD 7 millones, equivalente a la cláusula de rescisión del contrato.