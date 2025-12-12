12 dic. 2025
Ángel Correa da triunfo a Tigres ante Toluca en ida de final mexicana

El argentino Ángel Correa convirtió este jueves el gol del triunfo de Tigres UANL por 1-0 sobre Toluca en el partido de ida de la final del torneo Apertura del fútbol mexicano.

Diciembre 12, 2025 
Por Redacción D10
G78G_LLXgAQXmSB.jpg

Ángel Correa hizo la diferencia en la ida.

Foto: @TigresOficial

En su estadio, los Tigres fueron mejores en una primera mitad en la que tuvieron la pelota y crearon amenazas de manera reiterada, ante un rival sin respuestas, con el goleador portugués Paulinho apagado.

El argentino Juan Brunetta remató por encima del arco, en el minuto 6, y Diego Lainez lo hizo de zurda en el 33, cuando el guardameta Hugo González salvó al Toluca, en una jugada casi milagrosa.

Obligado a ganar para no ir en condición desventajosa al duelo de vuelta, el domingo en el estadio de su oponente, los Tigres comenzaron el segundo tiempo en busca del gol y lo encontraron en el minuto 46 con un remate de derecha de Correa, a pase de Lainez, en una jugada en la cual falló el portero González.

Toluca estuvo cerca del empate en el 48 con un remate de Jesús Angulo, detenido por el arquero argentino Nahuel Guzmán. Los Diablos Rojos siguieron adelante en busca de la igualada, pisaron el área de manera reiterada, pero dejaron espacios atrás. En el minuto 68 Tigres estuvo a punto de aprovecharse de eso en una jugada en la que Correa no fue preciso en la definición.

Después de unos 20 minutos de pocas emociones, el duelo cerró con gran lucha en mitad de la cancha; en el 73 el paraguayo Robert Morales remató por encima de la puerta, en una buena llegada de los visitantes, y Tigres respondió con buenos desbordes, aunque poco peligro de gol.

En el segundo minuto del tiempo añadido Morales fue expulsado y dejó al Toluca con un hombre menos, aunque Tigres no lo pudo aprovechar para aumentar la ventaja.

El encuentro de vuelta se jugará el domingo, cuando el Toluca necesita en su casa ganar por dos goles de diferencia si quiere retener el título.

De lograrlo, alcanzará al Guadalajara como el segundo equipo con más estrellas, con un total de 12. Tigres busca la novena de su historia.

Redacción D10
