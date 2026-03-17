Marruecos anunciará el jueves a sus convocados

Mohamed Wahbi, entrenador de la Selección de Marruecos, ofrecerá este jueves 19 del corriente una conferencia de prensa donde anunciará la lista de jugadores que participarán en los dos partidos amistosos durante la próxima fecha FIFA.

El equipo africano se enfrentará a Ecuador el viernes 27 de marzo en Madrid, antes de medirse a Paraguay el martes 31 del mismo mes en Lens, Francia.

La federación aclaró en un comunicado oficial que la rueda de prensa se celebrará en el Complejo de Fútbol Mohammed VI, a partir de las 12:00 del mediodía local (9:00 de Paraguay).

El comunicado también anunció la incorporación de Youssef Hadji al cuerpo técnico de la selección, donde ejercerá como segundo entrenador asistente, junto al primer entrenador asistente, João Sacramento.