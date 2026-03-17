CAF da por perdida la final a Senegal y proclama campeón a Marruecos
La Junta de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) dio por perdida este martes a Senegal la final de la Copa África 2025, que había vencido por 0-1 en la prórroga, y por campeona a la selección de Marruecos, con una victoria por 3-0.
El nuevo seleccionador de Perú, el brasileño Mano Menezes, presentó este lunes su primera convocatoria para los amistosos contra Senegal y Honduras, donde resalta la ausencia de figuras como Paolo Guerrero, Gianluca Lapadula, Christian Cueva y Renato Tapia.
El argentino Sergio Romero, exportero de Manchester United y Boca Juniors, anunció este lunes su retirada del fútbol profesional a los 39 años de edad, tras dos décadas de carrera en la que logró diez títulos y el hito de ser, hasta el momento, el guardameta que más partidos disputó en la selección argentina.
River Plate logró el segundo triunfo en fila con Eduardo Coudet como entrenador al imponerse en casa por 2-0 ante Sarmiento de Junín, mientras que Boca Juniors volvió a empatar, esta vez 1-1 en su visita a Unión de Santa Fe, en dos de los paridos que le dieron continuidad a la undécima jornada del Torneo Apertura del fútbol argentino.
El día en que los socios del Barcelona estaban llamados a las urnas para votar a quien será su presidente los próximos cinco años, Raphinha y Joao Cancelo lideraron una goleada ante Sevilla (5-2) para consolidar al conjunto azulgrana una jornada más en el liderato.