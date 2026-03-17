CAF da por perdida la final a Senegal y proclama campeón a Marruecos

River Plate logró el segundo triunfo en fila con Eduardo Coudet como entrenador al imponerse en casa por 2-0 ante Sarmiento de Junín, mientras que Boca Juniors volvió a empatar, esta vez 1-1 en su visita a Unión de Santa Fe, en dos de los paridos que le dieron continuidad a la undécima jornada del Torneo Apertura del fútbol argentino.