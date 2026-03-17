17 mar. 2026
Fútbol Internacional

CAF da por perdida la final a Senegal y proclama campeón a Marruecos

La Junta de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) dio por perdida este martes a Senegal la final de la Copa África 2025, que había vencido por 0-1 en la prórroga, y por campeona a la selección de Marruecos, con una victoria por 3-0.

Marzo 17, 2026 07:15 p. m. • 
Por Redacción D10
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Procaman a Marruecos como campeón de la Copa África.

Foto: Gentileza

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Copa de África Senegal Marruecos
Redacción D10
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