02 may. 2026
Torneo Apertura

El electrizante duelo de seis puntos

Rubio Ñu y el Sportivo Luqueño enfrentarán un partido muy particular que será por la permanencia. Es un duelo directo de dos equipos muy comprometidos por el promedio que define el descenso a Intermedia 2027.

Mayo 02, 2026 08:25 a. m. • 
Por Redacción D10
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Puja intensa. La Arboleda acogerá un partidazo, de equipos que pelearán por mucho.

El Albiverde actualmente se encuentra en zona de descenso directo con 1,166, mientras que el Auriazul tiene 1,188. La victoria es la única alternativa para que el Rubio pueda superar a Luqueño.

LLEGAN MOTIVADOS. Ambos protagonistas llegan a este partido después de conseguir la victoria en la fecha 18. El Albiverde superó por la mínima (1-0) a San Lorenzo y el Auriazul luqueño le ganó 2-1 al Auriazul trinidense.

El encuentro se llevará a cabo en el estadio La Arboleda, desde las 20:00. El árbitro designado es Derlis Benítez. Los asistentes, José Cuevas y Guido Miranda, y en el VAR estará Derlis López.

La última vez que se enfrentaron albiverdes y auriazules fue en la fecha 8, en este torneo, que culminó 1-0 a favor de Rubio Ñu.

Torneo Apertura Torneo Apertura Rubio Ñu Sportivo Luqueño
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