El electrizante duelo de seis puntos

El Albiverde actualmente se encuentra en zona de descenso directo con 1,166, mientras que el Auriazul tiene 1,188. La victoria es la única alternativa para que el Rubio pueda superar a Luqueño.

LLEGAN MOTIVADOS. Ambos protagonistas llegan a este partido después de conseguir la victoria en la fecha 18. El Albiverde superó por la mínima (1-0) a San Lorenzo y el Auriazul luqueño le ganó 2-1 al Auriazul trinidense.

El encuentro se llevará a cabo en el estadio La Arboleda, desde las 20:00. El árbitro designado es Derlis Benítez. Los asistentes, José Cuevas y Guido Miranda, y en el VAR estará Derlis López.

La última vez que se enfrentaron albiverdes y auriazules fue en la fecha 8, en este torneo, que culminó 1-0 a favor de Rubio Ñu.