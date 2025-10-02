02 oct. 2025
Selección Paraguaya

El camino de la Albirroja en el Mundial Sub 17

Paraguay competirá en noviembre en el Mundial de Catar, con el nuevo formato de los 48 equipos.

Octubre 02, 2025 07:35 p. m. • 
Por Redacción D10
Paraguay Sub 17

La Selección Paraguaya Sub 17 se clasificó a la Copa del Mundo de la categoría.

Foto: Gentileza - Albirroja

La Selección Paraguaya de Fútbol tiene su calendario definido de cara al Mundial de Catar 2025 de la categoría Sub 17, que se jugará del 3 al 27 de noviembre.

La Albirroja que es dirigida por Mariano Uglessich integra el Grupo J y el debut será el miércoles 5 de noviembre ante Uzbekistán, desde las 10:00. La segunda presentación se dará el sábado 8 ante Panamá, desde las 12:15 y cierra el grupo el 11 de noviembre desde las 09:30.

Paraguay jugará sus partidos en el lujoso complejo Aspire Zone de Doha.

La competencia ecuménica tendrá el formato que se utilizará en el Mundial de mayores del 2026, con 12 grupos en donde avanzan los dos primeros de cada serie, más los 8 mejores terceros.

Mundial Sub 17 Albirroja Sub 17 Qatar
Redacción D10
