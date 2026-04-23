El Burnley acompaña al Wolverhampton al Championship

La derrota de los ‘Clarets’ gracias un tanto de Erling Haaland a los cinco minutos supone la condena del equipo de Scott Parker, que ha sumado sólo veinte puntos tras 34 jornadas.

El Burnley ha descendido de la Premier League en las últimas tres ocasiones que la ha pisado y acompañará al Wolverhampton Wanderers, que bajó el pasado domingo tras el empate entre Crystal Palace y West Ham United.

La última plaza en el descenso se la jugarán el Tottenham Hotspur, el West Ham, el Nottingham Forest y el Leeds United.