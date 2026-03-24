24 mar. 2026
Selección Paraguaya

El aviso de Braian Ojeda

El volante de la Albirroja se mostró muy confiado con respecto a la Copa del Mundo y mandó un contundente mensaje a la afición.

Marzo 24, 2026 12:36 p. m. • 
Por Redacción D10
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Ojeda es uno de los jugadores Alfaro

Foto: Gentileza.

El volante del Orlando City y la Selección Paraguaya, Braian Ojeda, conversó en zona mixta previo al entrenamiento de este martes en Atenas, en donde la Albirroja se prepara para su encuentro amistoso frente a Grecia que será el próximo viernes a las 16.00.

Según el futbolista, estos desafíos ante rivales de exigencia sirven para medir en qué nivel se encuentran como grupo y esperan hacer buenos partidos, además, en lo personal, tener la chance de jugar.

Respecto a la llegada de Gastón Olveira, Maurício y los nuevos albirrojos, Ojeda comentó que se recibe a todos de la mejor forma y todos los que llegan para sumar son bienvenidos a la Selección.

En la parte final de la nota, rompió la tónica y mandó un mensaje a la hinchada paraguaya. “Decirle que vamos a dejar todo, que no se preocupen que Paraguay es grande y no nos vamos a ir solamente a competir. Vamos a ir a pelear por el campeonato”, cerró Ojeda.

Selección Paraguaya Braian Ojeda Fútbol Internacional
Redacción D10
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