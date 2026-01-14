14 ene. 2026
Fútbol Internacional

El Atlético de Madrid completa el traspaso de Gallagher al Tottenham

El Atlético de Madrid completó este miércoles el traspaso al Tottenham del centrocampista internacional inglés Conor Gallagher, después de 77 partidos, 7 goles y 7 asistencias en año y medio en el club rojiblanco, del que sale ahora en el mercado de invierno de vuelta a la Premier League.

Enero 14, 2026 03:37 p. m. 
Por Redacción D10
Conor Gallagher

Conor Gallagher durante su presentación en el Tottenham.

Foto: EFE

El futbolista, de 25 años, ya no viajó este martes a La Coruña para el partido de los octavos de final de la Copa del Rey contra el Deportivo -que concluyó con la clasificación del conjunto rojiblanco para los cuartos-, tras el acuerdo con el Tottenham, para pasar el reconocimiento médico y formalizar su contrato, como ya ocurrió este miércoles.

“Desde el Atlético de Madrid le agradecemos su entrega durante su paso por nuestro club y le deseamos mucha suerte en sus futuros proyectos personales y profesionales”, expresó la entidad rojiblanca, que no ha revelado las cantidades del traspaso del jugador.

Hace un año y medio, el Atlético desembolsó en torno a 42 millones de euros para su contratación desde el Chelsea y, según la prensa inglesa, ahora irá al Tottenham por unos 40 millones de euros.

El Tottenham Hotspur también anunció este miércoles la incorporación de Conor Gallagher, “sujeta a autorización internacional”, sin especificar el precio de la transferencia ni los años de contrato.

“El internacional inglés ha firmado un contrato a largo plazo con el club”, señaló en un comunicado la entidad londinense, participante en la Liga de Campeones y en la decimocuarta posición actualmente en la liga inglesa.

“Estoy muy feliz y emocionado de estar aquí, dando el siguiente paso en mi carrera en un club increíble. Quería ser jugador del Tottenham y, por suerte, el club sentía lo mismo. Fue muy fácil, pasó muy rápido y estoy listo para salir al campo”, expuso Gallagher, que también fue pretendido en este mercado por el Aston Villa.

El que será su nuevo técnico, Thomas Franck, calificó al ya exrojiblanco como “un centrocampista de primer nivel”.

“Hemos trabajado incansablemente para sumarlo a nuestra plantilla. Todavía es joven, así que tiene mucho margen de mejora, pero también tiene una gran experiencia en la Premier League, La Liga y con la selección inglesa”, destacó.

El técnico abundó en las cualidades de Gallagher, de quien dijo que “aportará liderazgo, madurez, carácter y personalidad” al vestuario de los ‘Spurs’ y “su poderosa carrera, capacidad de presión y visión para el gol” fortalecerán al equipo “en una zona clave del campo”.

“Estoy emocionado de trabajar con él cada día y sé que a los aficionados les encantará lo que aportará al equipo”, concluyó.

Conor Gallagher Tottenham Premier League
Redacción D10
