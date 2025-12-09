09 dic. 2025
El Atleti sufre, pero espanta los fantasmas a domicilio ante el PSV

Pepi y Obispo le pusieron suspense a la victoria de un Atlético Madrid que se recompuso muy bien al gol de Til. Julián Álvarez, Hancko y Sorloth marcaron para el cuadro colchonero que remontó 3-2 de manera sufrida.

Diciembre 09, 2025 
El Colchonero se quedó con la victoria en el Philips Stadion en Eindhoven (Países Bajos).

La actitud de los rojiblancos fue valiente en los primeros minutos. Salieron a presionar y ese PSV que acostumbra a aterrorizar a los gigantes de Europa, en un escenario que empequeñece a cualquiera, se convirtió en algo parecido a un animal doméstico, dócil y manejable.

Sin embargo, su garra apareció en cuanto se lanzaron al ataque. Con tres pases quebraron la defensa colchonera, que se disolvió como un azucarillo. Molina quedó atrás en la primera zancada y Driouech acertó al dejar a Til solo ante un Oblak ya vencido para poner el primero en el marcador.

Los nervios se apoderaron del conjunto visitante, que no encajó el golpe de la mejor manera y estuvo a punto de conceder la sentencia apenas dos minutos después.

Molina, despistado en sus labores defensivas durante casi toda la primera mitad, volvió a perder de vista a Driouech, aunque esta vez el marroquí decidió mal al intentar definir con la diestra y envió el balón muy lejos de los tres palos.

El Atleti empezó a coger confianza y los locales permitieron que el equipo del Cholo llevase el juego hacia las bandas. Julián le puso un caramelo a Sorloth, de los que el nueve suele convertir. Pero, para desgracia rojiblanca, el noruego confirmó su mal momento rematando de cabeza muy desviado un centro milimétrico del argentino.

Bosz y los suyos comenzaron a tentar a la suerte. Kovar insistía en esperar la presión madrileña y, en una de esas, el plan les salió mal. El incansable Giuliano apretó a un Yarek que pecó de novato y perdió el balón siendo el último hombre. El atacante escandinavo recogió el robo del cholito y le regaló el tanto del empate a Julián Álvarez.

La reconducción del partido estaba completada. Una mano providencial del meta local a un remate de Sorloth, que había recuperado parte de la confianza perdida en su primera oportunidad, evitó que el Atleti se marchara por delante al descanso.

Una remontada muy sufrida

Fue salir del túnel de vestuarios y encontrarse con el premio que mereció antes del descanso. Nahuel Molina, que había firmado inicio de partido algo tétrico, sí comenzó con buen pie la segunda parte. A la salida de un córner, decidió culminar la acción con un derechazo duro y raso que obligó a Kovar a estirarse para despejar. Hancko, ex del Feyenoord, aprovechó el rechace para hacerle un guiño a sus antiguos colores y desequilibrar el partido definiendo como un delantero experimentado.

No tardó en volver a sonreir el Atleti. Una triangulación que nació en los pies de Julián Álvarez, continuó con el desmarque y centro de Barrios y terminó con el remate a placer de Sorloth colocó el 1-3 en el marcador y dejó el duelo encarrilado.

Con la ventaja en el bolsillo, cambió el guion del choque. El PSV, necesitado de goles, se lanzó a la ofensiva en busca de recortar distancias. Ese paso adelante de los neerlandeses provocó uno hacia atrás de los españoles. Simeone trató de aportar frescura con la entrada de Gallagher, Almada y Griezmann.

Los locales cercaron la meta de Oblak, pero se vieron obligados a atacar con uno de sus recursos menos efectivos. De hecho, el Atleti amenazó varias veces con sorprender al contragolpe, aunque sin éxito.

A cinco minutos del final llegaron los nervios para los visitantes. Perisic, que ya había avisado, peinó un balón botado desde la esquina y Pepi lo remató a placer para el 2-3.

Obispo la tuvo para empatar en el 90', pero colocó mal el pie y no logró convertir otro pase de la muerte de Perisic.

El Atleti, fiel a su estilo, sufrió de lo lindo, pero se llevó unos tres puntos muy importantes para conseguir acercarse al top 8 en la clasificación.

