El Union SG deja en evidencia a un Galatasaray para olvidar

Una ocasión desperdiciada para llegar a los 12 puntos tras cinco partidos, que además significa la primera derrota como locales desde agosto de 2024 (24G, 9E) en todas las competiciones, y que deja al cuadro de Okan Buruk en novena posición a falta del resto de encuentros de la jornada.

El Union SG dejó crecer los brotes verdes que mostraron en el Estadio Metropolitano en la pasada jornada ante el Atlético de Madrid, donde dejaron la buen imagen que este martes confirmaron. El equipo que dirige David Hubert se queda, por el momento, en decimoctava posición con seis puntos.

Estos dos clubes nunca se habían visto las caras, pero el Galatasaray, curiosamente, sigue sin poder derrotar a un rival belga en competiciones oficiales (5D, 4E). Una estadística que no habría sido posible en el Rams Park de no ser por la solidez defensiva y los rápidos ataques de los visitantes.

El primer tiempo dejó un Galatasaray errático y con posesiones estériles, ante un Saint-Gilloise bien plantado y peligroso al contragolpe. El cuadro belga sabía lo que hacía e incomodó la salida de balón de los locales en todo momento.

Los errores abundaron en ambas áreas pero sobre todo en la del equipo turco, con muchos problemas para hacer una salida limpia y llegar con claridad a la portería de Scherpen, quien sólo tuvo que hacer una intervención en los primeros 45 minutos.

Sykes, defensor inglés del Saint Gilloise, tuvo la acción más peligrosa del primer tiempo tras rematar de cabeza un saque de esquina que fue a parar al larguero, mientras que Icardi dispuso de la única de un cuadro otomano que se fue a los vestuarios con malas sensaciones e incomodidad en su juego.

El Galatasaray volvió al campo aún más ‘mandón’, con más posesión y claras intenciones de encerrar al rival. Sin embargo, el paso inteligente lo dio su rival, que retrocedió sus líneas unos metros e impacientó a un equipo necesitado de victoria ante su afición.

Una circunstancia que provocó el 0-1, después de una transición rápida tras recuperación y una gran jugada liderada por Zorgane, asistida por Florucz y finalizada desde el área pequeña por Promise David.

El delantero canadiense, que rozó la expulsión unos minutos antes, hizo un gran movimiento de ‘9' y aprovechó el desajuste defensivo de un Galatasaray desordenado e impacientado (m.57).

Okan Buruk tardó en exceso en hacer unos cambios más que necesarios y el juego de su equipo, si bien voluntarioso, se quedó en un quiero y no puedo sin cabeza del que se aprovechó el cuadro belga para hacer más daño.

Los silbidos empezaron a escucharse en el feudo de los líderes de la liga turca, y las prisas fueron traicioneras. El Galatasaray se volcó en ataque, pero apenas creó peligro real, mientras que el Saint Gilloise estuvo cómodo y más cera si cabe del 0-2.

El encuentro se ‘enterró’ para los locales cuando Arda Unyay se fue a la calle. Entró en el minuto 53 y en 89 abandonó el terreno de juego por doble amarilla, dejando sin opciones a sus compañeros.