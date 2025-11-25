Manchester City sucumbe en casa ante el Bayer Leverkusen

Este martes, Bayer Leverkusen dejó sin opciones al Manchester City y los vencieron con un contundente 2 a 0 en el partido correspondiente a la fecha 5 de la Champions. A los 22 minutos del primer tiempo, el Leverkusen logró su primer gol con una ejecución magistral de Alejandro Grimaldo. El marcador final quedó sellado por Patrik Schick al minuto 8 de la segunda mitad.

Aunque Manchester City lo intentó en repetidas ocasiones, no pudo celebrar. Tuvo más disparos que su rival (20), de los cuales 15 llegaron al arco y 5 terminaron afuera.

Alejandro Grimaldo se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Bayer Leverkusen metió 1 gol, efectuó 38 pases correctos, recuperó 2 balones y buscó el arco contrario con 2 disparos.

Otro jugador importante en el partido fue Ibrahim Maza. El mediocampista de Bayer Leverkusen acertó 45 pases correctos y remató al arco 2 veces.

El director técnico de Man. City, Josep Guardiola, planteó una estrategia 4-3-3 con James Trafford en el arco; Abdukodir khusanov, John Stones, Nathan Aké y Rayan Ait Nouri en la línea defensiva; Tijjani Reijnders, Nicolás Gonzalez y Rico Lewis en el medio; y Oscar Bobb, Omar Marmoush y Savinho en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Kasper Hjulmand se pararon con un esquema 3-4-3 con Mark Flekken bajo los tres palos; Jarell Quansah, Loic Bade y Jeanuel Belocian en defensa; Ernest Poku, Aleix García, Ibrahim Maza y Alejandro Grimaldo en la mitad de cancha; y Malik Tillman, Patrik Schick y Christian Kofane en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el Etihad Stadium fue João da Silva Pinheiro.

Los Citizens visitarán a Real Madrid en la próxima jornada. Por el lado de B. Leverkusen jugará de local frente a Newcastle United.