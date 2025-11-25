25 nov. 2025
Manchester City sucumbe en casa ante el Bayer Leverkusen

El partido número 100 de Pep Guardiola en la UEFA Champions League como técnico del Manchester City ha sido para el olvido, ya que el Bayer Leverkusen ha firmado una actuación impecable a domicilio y se ha llevado un triunfo por 0-2 en el Etihad Stadium.

Segunda victoria al hilo del Bayer en la Champions, en esta ocasión su víctima fue el City.

Este martes, Bayer Leverkusen dejó sin opciones al Manchester City y los vencieron con un contundente 2 a 0 en el partido correspondiente a la fecha 5 de la Champions. A los 22 minutos del primer tiempo, el Leverkusen logró su primer gol con una ejecución magistral de Alejandro Grimaldo. El marcador final quedó sellado por Patrik Schick al minuto 8 de la segunda mitad.

Aunque Manchester City lo intentó en repetidas ocasiones, no pudo celebrar. Tuvo más disparos que su rival (20), de los cuales 15 llegaron al arco y 5 terminaron afuera.

Alejandro Grimaldo se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Bayer Leverkusen metió 1 gol, efectuó 38 pases correctos, recuperó 2 balones y buscó el arco contrario con 2 disparos.

Otro jugador importante en el partido fue Ibrahim Maza. El mediocampista de Bayer Leverkusen acertó 45 pases correctos y remató al arco 2 veces.

El director técnico de Man. City, Josep Guardiola, planteó una estrategia 4-3-3 con James Trafford en el arco; Abdukodir khusanov, John Stones, Nathan Aké y Rayan Ait Nouri en la línea defensiva; Tijjani Reijnders, Nicolás Gonzalez y Rico Lewis en el medio; y Oscar Bobb, Omar Marmoush y Savinho en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Kasper Hjulmand se pararon con un esquema 3-4-3 con Mark Flekken bajo los tres palos; Jarell Quansah, Loic Bade y Jeanuel Belocian en defensa; Ernest Poku, Aleix García, Ibrahim Maza y Alejandro Grimaldo en la mitad de cancha; y Malik Tillman, Patrik Schick y Christian Kofane en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el Etihad Stadium fue João da Silva Pinheiro.

Los Citizens visitarán a Real Madrid en la próxima jornada. Por el lado de B. Leverkusen jugará de local frente a Newcastle United.

