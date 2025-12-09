09 dic. 2025
Gelson Martins reanima al Olympiacos

Las posibilidades de supervivencia del Olympiacos en la Liga de Campeones 2025-26 renacieron este martes con su primera victoria, en el Astana Arena, por 0-1 ante el Kairat Almaty, que sigue sin ganar en su debut en la máxima competición continental.

Diciembre 09, 2025 03:42 p. m.
Valioso triunfo del Olympiacos este martes.

No había ganado un partido el campeón heleno que dirige el español José Luis Mendilibar hasta esta sexta jornada. Ahora carece de margen de error en lo que le queda, pero mantiene vivo el sueño de seguir adelante tras estos tres puntos logrados gracias a un tanto del portugués Gelson Martins en la segunda parte, que echó por tierra la inspiración del portero Temirlan Anarbekov, que evitó una goleada mayor.

Las intervenciones del meta local y los remates a los palos -tres hizo el cuadro griego- mantuvieron al representante kazajo con opciones y metido en el partido hasta el final. Pudo lograr una goleada el Olympiacos, pero sufrió hasta el último instante.

El choque de Astana unió a dos equipos comparsas hasta ahora en el torneo. Sin victorias. El Olympiacos, que dio buena imagen tanto contra el Barcelona como frente el Real Madrid, llevaba dos empates y tres derrotas en sus primeros cinco encuentros. Cuatro partidos perdidos y solo una igualada resumían el tránsito del equipo local por el torneo.

El Olympiacos tuvo varias ocasiones de gol antes del descanso como un centro envenenado de Daniel Pdence o un tiro de Ayoub El Kaabi desde fuera del área que salvó Temirlan Anarbekov.

En la segunda parte fue Chiquinho el que se topó con el portero kazajo, que, sin embargo, pudo hacer más en el tanto del cuadro de Mendilibar en el minuto 73. Una pared entre el iraní Mehdi Taremi, que entró en el descanso, y Gelson Martins la culminó éste con un tiro al primer palo, con el meta fuera de sitio.

El gol sosegó al campeón griego, que pudo sentenciar después, cuando sus ocasiones se multiplicaron a la contra. Las mejores, un tiro de Gelson Martins que Anarbekov desvió a un poste y otra parada del meta local tras un cabezazo de Giulian Biancone a bocajarro.

Ayoub el Kaabi se topó dos veces con los postes, en el minuto 79 con un tiro al larguero y en el 89, a puerta vacía y con el portero superado, con un disparo que repelió el palo derecho del meta.

El triunfo pone al Olympiacos vigésimo sexto, a un punto de los veinticuatro primeros que continuarán en la competición.

-- Ficha técnica

0 - Kairat Almaty: Termirlan Anarbekov; Erkin Tapalov (Azamat Tuyakbaev, m.62), Alexandr Shirobokov, Egor Sorokin, Luis Carlos Machado; Dan Glazer, Olzhas Baybek (Damir Kasabulat, m.82); Aleksandr Mrymskiy, Ricardinho (Jorginho, m.46), Giorgi Zaria (Valeiy Gromyko, m.46); y Edmilson Santos (Jug Stanojev, m.82).

1 - Olympiacos: Konstantinos Tzolakis; Rodinei, Giulian Biancone, Lorenzo Pirola, Frnaciso Ortega; Santiago Hezze (Dani García, m.84), Christos Mouzakitis; Daniel Podence (Gabriel Strefezza, m.62), Chiquinho (Mehdi Taremi, m.62), Gelson Martins; y Ayoub El Kaabi.

Gol: 0-1, m.73: Gelson Martins

Árbitro: Juan Martínez Munuera (ESP). Mostró tarjeta amarilla a Santiago Hezze y Giulian Biancone, del Olympiacos, y a Azamat Tuyakbaev, del Kairat.

Incidencias: encuentro de la sexta jornada de la Liga de Campeones disputado en el estadio Astana Arena.

