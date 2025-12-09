La Champions regresa con 9 atractivos juegos

El Barcelona, que parece haber recuperado su mejor versión, protagonizará uno de esos encuentros contra el Eintracht Fráncfort (17:00). El equipo español volverá a jugar hoy un partido de la Liga de Campeones más de tres años después en el Camp Nou con la visita del conjunto alemán, al que se enfrentará con la obligación de ganar para mantener las opciones de conseguir el pase directo a octavos de final de la competencia.

A esa misma hora, el Inter de Milán buscará aprovechar la gran crisis de Liverpool para mantenerse en la zona alta de la Liga de Campeones, en la que ocupa la cuarta plaza.

El Atlético de Madrid enfrenta esa misma situación, ya que también necesita una victoria imprescindible contra el PSV Eindhoven para seguir la ruta del ‘top 8’.

Duodécimo en la clasificación del torneo, a un solo punto del octavo y pendientes tres encuentros (aparte del PSV, todavía le queda visitar al Galatasaray y recibir al Bodo Glimt, por ese orden), el Atlético suma nueve puntos, apenas uno más que su adversario, el líder de la Eredivisie, invencible en sus últimos 14 choques y ganador de 10 de los últimos 11 partidos.

En tanto, el Bayern , tercero en la tabla, recibirá la visita del Sporting de Lisboa (14:45). Otros encuentros: Mónaco vs. Galatasaray; Atalanta vs. Chelsea; Tottenham vs Slavia; Saint-Gilloise vs. Marsella.