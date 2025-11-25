El Dortmund golea al Villarreal por la fecha 5 de Champions League

Por la fecha 5 de la Champions, Serhou Guirassy hizo dos goles en el triunfo de Borussia Dortmund por 4 a 0 frente a el Submarino amarillo. Un marcador abultado reflejó la clara superioridad del equipo de Niko Kovac, que incluyó la actuación estelar de Serhou Guirassy.

Un golazo de cabeza y otro de jugada dejaron en claro el alto nivel del delantero, en los minutos 46' del primer tiempo y 8' de la segunda etapa. Los tantos extra que consolidaron la cómoda victoria, con un resultado final de 4 a 0, estuvieron a cargo de Karim Adeyemi con un remate (12' 2T), y de Daniel Svensson, luego de un remate de cabeza (49' 2T).

Una gran jugada del Dortmund, a los 46' del primer tiempo, fue la que movió el marcador gracias a Serhou Guirassy. Con un pase de Aarón Anselmino, el delantero definió con un pase de cabeza al balón para meterlo en el palo derecho del arco rival. Borussia Dortmund malogró dos penales en el transcurso del partido. Serhou Guirassy lo disparó al arco pero el arquero se lució y evitó el descuento en el minuto 53 del segundo tiempo y Fábio Silva lo disparó al arco pero pego en el poste en el minuto 81 del segundo tiempo. Aarón Anselmino se alzó como el jugador más destacado del partido. El defensor de Borussia Dortmund fue importante por sacar 2 pelotas fuera del área de peligro.

Serhou Guirassy se destacó también en el estadio Signal Iduna Park. El atacante de Borussia Dortmund anotó 2 goles, disparó al arco contrario en 3 oportunidades y efectuó 12 pases correctos.

El técnico de B. Dortmund, Niko Kovac, propuso una formación 3-6-1 con Gregor Kobel en el arco; Aarón Anselmino, Waldemar Anton y Nico Schlotterbeck en la linea defensiva; Yan Couto, Marcel Sabitzer, Felix Nmecha, Daniel Svensson, Julian Brandt y Karim Adeyemi en el medio; y Serhou Guirassy en el ataque.

Por su parte, el equipo de Marcelino García Toral salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con Luiz Júnior bajo los tres palos; Álvaro Mouriño, Juan Foyth, Renato Veiga y Sergi Cardona en defensa; Santi Comesaña, Pape Gueye, Thomas Partey y Tajon Buchanan en la mitad de cancha; y Nicolas Pépé y Tani Oluwaseyi en la delantera.

En la siguiente fecha el conjunto alemán se enfrentará de local ante FK Bodo/Glimt, mientras que el Submarino amarillo jugará de local frente a FC Copenhague.