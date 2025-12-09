Los cabezazos de Koundé fueron claves en la remontada del Barça

El Barcelona ha ganado al Eintracht de Fráncfort gracias al primer doblete de Koundé en su carrera. La aparición de Rashford en la segunda mitad fue clave para neutralizar el tanto inicial de Knauff, quien se llevó el pequeño regalo de firmar el primer gol europeo en el nuevo Camp Nou.

Muchos meses después volvieron a sonar los acordes del himno de la Champions en el aún en obras Camp Nou. Felicidad, aunque aún falte por abrir más de la mitad del aforo, la que se vio en el rostro de los aficionados culés en su remozada casa. Y ganas de los jugadores por agradar y marcar rápido el primer gol europeo en esta nueva era que se ha abierto en el coliseo de Les Corts. A los nueve minutos, Lewandowski estuvo a punto de celebrar ese honor, pero anotó en fuera de juego. Poco después se atrevió desde lejos el nuevo kaiser de la zaga catalana, Gerard Martín, que soltó un zurdazo que comprometió a Zetterer.

El dominio era absoluto, el Eintracht tenía que defender con todos, el tanto parecía acercarse cada vez más. Pero entonces, en un pequeño desliz en la presión, en una duda de Gerard al tirar el fuera de juego, Knauff se escapó para poner una mancha en la fiesta. Velocidad, potencia y calidad en el tiro para batir a Joan García y colocar el 0-1 inicial.

No es ajeno el Barça a verse por detrás en el marcador. 11 veces con ésta le ha ocurrido en la presente temporada. Ni que lo necesitara para ofrecer su mejor nivel. Pero el Eintracht conocía la lección. Cerró filas por dentro para evitar las asociaciones rivales y bloquear a Pedri. Casi lo paga caro permitiendo una cabalgada de Koundé por la banda que finalizó mal Fermín.

En todo caso, estaban los germanos dispuestos a pagar el peaje de encerrarse en su área por si llegaba algún mínimo desajuste en los de Flick que les permitiera correr a campo abierto. Un par de veces lo lograron. Mientras desesperaban a Lamine Yamal y a Raphinha, que empezó a centrar demasiado su posición, Knauff amenazó en un par de carreras a la espalda de la zaga. En la primera se hizo un lío. En la segunda encontró a Skhiri llegando desde atrás para casi colarla por la escuadra. Con ese susto en el cuerpo y la impaciencia pasando de la grada al césped llegó el descanso.

Tras la recarga de las baterías, se reanudó el choque ya con Marcus en el campo. Y qué manera de empezar. Con los ataques imponiéndose a las defensas, en dos minutos hubo ocasiones claras para ambos equipos. Pero hasta ahí llegó el Eintracht. Con una marcha, o tal vez dos más, el Barcelona activó el modo remontada. El botón lo apretó Rashford. El inglés colocó un preciso centro que Koundé convirtió en el 1-1 con un frentazo imparable.

Aprovechando la inercia, apenas dos minutos después, en el 52, de nuevo Koundé, buscando más un pase que un remate, puso su cabeza al servicio del equipo para poner un centro de Lamine Yamal en el fondo de las mallas. 2-1 y a por el tercero.

Lo tuvieron enseguida para sentenciar definitivamente el triunfo Rashford y Raphinha, pero se interpusieron Theate y el meta Zetterer, respectivamente. Desde ahí, aunque llegaron los cambios, como el de Ferran, bajó el ritmo y desaparecieron las grandes oportunidades. A pesar de la corta ventaja, los catalanes parecían tener controlado el duelo, con los germanos dando muestras de evidente cansancio. Aun así, sacaron fuerzas de flaqueza en la recta final para recordar que podían inquietar a Joan García. Sin embargo, el guardameta se mostró seguro por arriba y por abajo en los tímidos ataques que tuvo que frenar. Y eso con Ter Stegen mirando desde el banquillo. Al final, victoria blaugrana, tan necesaria como trabajada para seguir con opciones de entrar en el top8 de la fase liga de la Champions.