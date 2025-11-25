25 nov. 2025
Champions League

Chelsea golea a Barcelona

El Chelsea exhibió su condición de campeón mundial para batir con autoridad (3-0) al Barcelona, con diez toda la segunda parte por la expulsión de su capitán Ronald Araújo, este martes en Stamford Bridge en el duelo estelar de la quinta jornada de la Liga de Campeones.

Noviembre 25, 2025 07:32 p. m. 
Por Redacción D10
G6oYiKvWcAAYWeX.jpeg

Los Blues se adelantaron con un gol en propia puerta de Jules Koundé (27') y sentenciaron con un trallazo de Estêvão (55') ante un Barcelona incapaz de aguantar el pulso con un jugador menos. Liam Delap marcó el tercero (73').

Con esta derrota el Barça sigue fuera del Top-8 -clasificación directa a octavos- mientras que el Chelsea, con diez puntos, se sitúa justo por detrás del trío de cabeza; Bayern Múnich, Arsenal e Inter (12), que juegan el miércoles.

“Ha sido complicado, duro, con uno menos intentamos sacar lo que teníamos dentro, pero ellos tienen claridad y encontraron muy bien los espacios”, dijo el arquero del Barça Joan García.

En la banda se citaban dos titulares en la selección española campeona de Europa en 2024. Lamine Yamal no lo tenía fácil frente al oficio de Marc Cucurella, clave desde un papel a priori secundario en la victoria de los Bleus.

Participó en las dos acciones que significaron la expulsión de Araújo: el capitán uruguayo vio su primera amarilla por protestar una supuesta falta del lateral izquierdo a Yamal y la segunda por una dura entrada sobre el propio defensa de los Blues.

Por si fuera poco, el primer gol local llegó en una acción de pillo del jugador formado en el Barcelona, que ganó la espalda a la defensa azulgrana, la pidió al espacio y sirvió al corazón del área: Ferran Torres y Jules Koundé se terminaron haciendo un lío para marcar en propia puerta tras remate del portugués Pedro Neto.

En Stamford Bridge, con el ambiente de las grandes veladas europeas, el duelo había comenzado vibrante, al ritmo de la Premier League, fútbol de ida y vuelta, sin pausa, un intercambio de golpes delicioso para el espectador.

En este primer tramo de locura, el Barcelona pudo dar el primer golpe. Tras un robo de Frenkie De Jong, Lamine Yamal encontró la manera de dejar solo a Ferran Torres, que disparó fuera prácticamente a portería vacía ante un Robert Sánchez que ya se había vencido (5').

Por el Chelsea, su doble campeón del mundo -clubes y selecciones-, el argentino Enzo Fernández, llegó a celebrar dos goles que fueron anulados: por una mano de Wesley Fofana (4') y fuera de juego (23').

En la segunda parte, con Marcus Rashford en el lugar del desafortunado Ferran Torres, un Barcelona con diez futbolistas necesitaba una gesta para llevarse algo positivo de Londres.

No empezó bien el intento de remontada para los azulgranas, que recogieron otro balón de su portería (50'), un gol del recién incorporado Andrey Santos anulado por fuera de juego de Alejandro Garnacho, que había dado el pase de la muerte.

Si el ritmo del Chelsea ya era difícil de seguir en igualdad de condiciones, en inferioridad numérica se convirtió en una tortura.

El campeón mundial apretó y fue su nueva perla, Estêvão, el que firmó la sentencia: el zurdo de 18 años le hizo un traje a Pau Cubarsí, aguantó ante Alejandro Baldé y marcó por la escuadra con su pierna mala.

Ante una misión imposible, el Barcelona no dio casi señales de vida frente a un Chelsea que añadió el tercero pero perdonó una goleada más amplia.

