07 jun. 2026
Copa Mundial

Turquía se impone en su último amistoso

Turquía, rival de Paraguay en la Copa del Mundo, superó a Venezuela en su último duelo amistoso de preparación.

Junio 07, 2026 09:18 a. m. • 
Por Redacción D10
Turquía.jpg

Turquía venció a Venezuela en su último amistoso.

Turquía venció por 1-2 a Venezuela en un partido amistoso disputado este sábado en el Chase Stadium de la ciudad estadounidense de Fort Lauderdale, previo al regreso del seleccionado europeo, después de 24 años, a una Copa del Mundo, que esta vez albergarán Estados Unidos, México y Canadá.

Los pupilos de Vincenzo Montella dieron la vuelta a un compromiso que pareció complicarse antes de que se cumpliera el primer cuarto del tiempo reglamentario, cuando el extremo Gleiker Mendoza puso en ventaja, al minuto 13, a la Vinotinto.

Mendoza, del FC Kryvbas Kryvyi Rih de Ucrania, se coló en el área rival y cuando casi parecía ir al suelo, se inventó un disparo que terminó en el fondo de la red turca.

Las acciones se mostraban hasta entonces parejas en el primer cara a cara para ambas selecciones de mayores.

Sin embargo, un balón que el cuidavallas venezolano José Contreras intentó despejar tras un cobro de tiro de esquina rebotó en Baris Alper Yilmaz, que aprovechó la confusión para perforar el arco rival.

Fue el delantero Yunus Akgün, del Galatasaray, quien firmó, tras una asistencia del jugador del Real Madrid Arda Güler, el gol de la victoria con un tiro magistral desde fuera del área que dejó descolgado a Contreras.

Así, el combinado europeo allanó el camino para su debut, el próximo 14 de junio, en la cita mundialista ante Australia.

Turquía, que volverá a un Mundial desde su última participación en la cita de Corea del Sur y Japón de 2002, es parte del Grupo D junto a uno de los anfitriones de la competencia, Estados Unidos, y Paraguay, que el viernes derrotó por 4-0 en otro amistoso al seleccionado de Nicaragua.

Logró su tercera participación en un torneo universal después de derrotar por 1-0 a Kosovo y terminar segundo en la eliminatoria de la UEFA, por debajo de España.

Por su parte, Venezuela, que no ha acudido hasta ahora a ningún Mundial, ha emprendido una nueva etapa bajo la conducción del exjugador criollo Oswaldo Vizcarrondo, quien llegó al banquillo que antes ocupaba el argentino Fernando ‘Bocha’ Batista.

Ficha técnica:

1. Venezuela: José Contreras (m.89, Joel Graterol); Teo Quintero (m.62, Luis Balbo), Nahuel Ferrares (m.89, Carlos Vivas), Christian Makoun, Jon Aramburu, Telasco Segovia, Yangel Herrera (m.62, Daniel Pereira), Cristian Cásseres Jr., Gleiker Mendoza (m.89, Edson Tortolero), David Martínez (m.80, Marco Libra), Jesús Ramírez (m.80, Kevin Kelsy).

Seleccionador: Oswaldo Vizcarrondo.

2.Turquía: Ugurcan Çakir; Zeki Çelik (m.62, Mert Müldür), Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakci (m.46, Merih Demiral), Eren Elmali (m.80, Oğuz Aydın), Baris Alper Yilmaz, Arda Güler (m.62, Can Uzun), Irfan Can Kahveci (m.46, Yunus Akgün), Orkun Kökçü (m.71, Hakan Çalhanoğlu), Ismail Yüksek (m.62, Salih Özcan), Deniz Gül (m.61, Kerem Aktürkoğlu).

Seleccionador: Vincenzo Montella.

Goles: 1-0: Gleiker Mendoza (m.13); 1-1: Baris Alper Yilmaz (m.44); 1-2: Yunus Akgün (m.54).

Árbitro: el mexicano Daniel Quintero Huitrón. Amonestó a los venezolanos Telasco Segovia, Jon Aramburu, así como al turco Arda Güler.

Incidencias: partido jugado en el Chase Stadium, en Fort Lauderdale (Florida, EE.UU.). EFE

Turquía Venezuela Amistoso
Redacción D10
Más contenido de esta sección
mundial trofeo.jpg
Copa Mundial
Diez récords a batir en el Mundial 2026
El Mundial 2026 expone 10 récords de la historia del torneo para ser superados, como las 17 victorias o los 16 goles del alemán Miroslav Klose, con Lionel Messi como amenaza, o los cinco Mundiales de los mexicanos Antonio Carbajal, Andrés Guardado, Rafael Márquez y Lothar Matthaus que rebasarán el propio Messi y Cristiano Ronaldo cuando debuten en la Copa del Mundo norteamericana. Junto a ellos, el arquero mexicano Guillermo Ochoa acude a su sexto Mundial, aunque solo participó en cuatro.
Junio 04, 2026 07:58 a. m.
 · 
Redacción D10
Mundial de Fútbol 2022 Argentina - Francia_39845568.jpg
Copa Mundial
Más de seis décadas de maldición de los campeones
Brasil, en Chile 1962, tras ganar en la final a la ya extinta Checoslovaquia por 3-1, fue la última que logró revalidar el título de campeón del Mundo, una situación atípica a lo largo de la historia de la competición, que solo se ha repetido en dos ocasiones.
Junio 04, 2026 07:52 a. m.
 · 
Redacción D10
HJ0GIHHWkAAsNtw.jpeg
Copa Mundial
Brasil ya se entrena en su campamento base de Estados Unidos y espera a Neymar
La selección de Brasil ha empezado esta semana su aventura en Estados Unidos en busca de ganar el Mundial 2026 con los primeros entrenamientos en su campamento base, situado en Morristown (Nueva Jersey), con la ausencia de Neymar, recuperándose de lesión.
Junio 04, 2026 07:41 a. m.
 · 
Redacción D10
55310845825_fc564168e6_c.jpg
Copa Mundial
Vera: “Se respira lo que es el Mundial”
Enrique Vera, otro de los históricos de la Albirroja, habló de las obras en Ypané y el ambiente previo al inicio de la Copa del Mundo.
Junio 03, 2026 12:46 p. m.
 · 
Redacción D10
HJyJ7c0b0AAaAUo.jpg
Copa Mundial
Vancouver se presenta como la sede canadiense del Mundial
Vancouver, una de las dos sedes canadienses del Mundial de fútbol de 2026, recibirá el torneo como escaparate de una ciudad compacta, diversa y abierta al Pacífico, marcada por su paisaje de montañas, mar, rascacielos y barrios multiculturales.
Junio 03, 2026 10:51 a. m.
 · 
Redacción D10
Ggip3mFWcAA4126.jpeg
Copa Mundial
Austria presume de un gigantón
El guardameta austríaco Florian Wiegele y sus 2,05 metros harán historia en el Mundial 2026 que comienza la semana que viene, incluso antes de jugar ni un solo minuto, al convertirse en el futbolista más alto jamás convocado para el torneo.
Junio 03, 2026 10:40 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más