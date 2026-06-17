17 jun. 2026
Copa del Mundo

Partidazo a cargo de Juan Gabriel Benítez

El juez paraguayo Juan Gabriel Benítez fue designado para dirigir su primer partido en la Copa del Mundo del 2026.

Junio 17, 2026 11:29 a. m. • 
Por Redacción D10
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Juan Gabriel Benítez, representante del arbitraje paraguayo.

El arbitraje paraguayo tiene para celebrar y es que este miércoles se dieron a conocer diferentes nóminas para los partidos de la segunda jornada de la fase de grupos y la terna guaraní tendrá participación.

Juan Gabriel Benítez, que ya estuvo como cuarto juez en la inauguración entre México y Sudáfrica, será el encargado de conducir Alemania frente a Costa de Marfil, que será el sábado 20 de junio en Toronto.

El juez paraguayo estará acompañado por Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar como asistentes, mientras que Khalid Alturais fue el elegido como el cuarto juez en la cita correspondiente al Grupo E del Mundial 2026.

Será el debut oficial de la terna paraguaya en una Copa del Mundo y el retorno del arbitraje paraguayo a una cita de este estilo luego de 8 años, ya que la última vez que estuvo representado fue en la edición de Rusia 2018 con Enrique Cáceres.

Mundial FIFA 2026 Juan Gabriel Benítez
Redacción D10
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