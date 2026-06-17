Partidazo a cargo de Juan Gabriel Benítez

El arbitraje paraguayo tiene para celebrar y es que este miércoles se dieron a conocer diferentes nóminas para los partidos de la segunda jornada de la fase de grupos y la terna guaraní tendrá participación.

Juan Gabriel Benítez, que ya estuvo como cuarto juez en la inauguración entre México y Sudáfrica, será el encargado de conducir Alemania frente a Costa de Marfil, que será el sábado 20 de junio en Toronto.

El juez paraguayo estará acompañado por Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar como asistentes, mientras que Khalid Alturais fue el elegido como el cuarto juez en la cita correspondiente al Grupo E del Mundial 2026.

Será el debut oficial de la terna paraguaya en una Copa del Mundo y el retorno del arbitraje paraguayo a una cita de este estilo luego de 8 años, ya que la última vez que estuvo representado fue en la edición de Rusia 2018 con Enrique Cáceres.