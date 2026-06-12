12 jun. 2026
Copa Mundial

Viral momento de Sampaio

VIDEO. El juez brasileño se hizo viral con sus palabras en inglés tras consultar el VAR y anunciar su decisión.

Junio 12, 2026 11:27 a. m. • 
Por Redacción D10
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Wilton Sampaio mostrando la roja a Zwane.

Foto: AFP

El primer partido del Mundial estuvo cargado de momentos especiales y uno de ellos tiene que ver con lo ocurrido con el árbitro del encuentro Wilton Sampaio. La emoción tal vez jugó una mala pasada y el brasileño quedó en offside con el idioma inglés.

Sobre los 82’ minutos el juez fue llamado al VAR para revisar unas imágenes y una potencial tarjeta roja. Tras mirar las repeticiones, se vio que Themba Zwane mete un manotazo a su rival y la acción se puede interpretar como agresión.

Sampaio debía anunciar su decisión al estadio, pero con un inglés algo retorcido comunicó la expulsión de Zwane.
Al final el video recorre las redes sociales y ya figura dentro de las perlitas de este Mundial 2026.

Copa del mundo Wilton Sampaio Mundial FIFA 2026
Redacción D10
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