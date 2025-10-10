10 oct. 2025
Selección Paraguaya

El análisis de Gustavo Alfaro

El técnico de la Selección Paraguaya, Gustavo Alfaro, brindó en conferencia de prensa su análisis de lo que dejó el empate 2-2 ante Japón.

Octubre 10, 2025 11:26 a. m. • 
Por Redacción D10
Gustavo Alfaro y su arenga en el vestuario albirrojo luego del empate ante Japón.

Paraguay empató 2-2 ante Japón en un amistoso internacional disputado en Osaka que dejó buenas sensaciones pese al sabor amargo del gol japonés en el final del partido.

Gustavo Alfaro, técnico de la Selección Paraguaya, explicó en conferencia de prensa: “Fue un gran partido con dos selecciones que tienen sus estilos. Para nosotros era un gran desafío enfrentar a Japón”.

Siguiendo con su análisis, Alfaro detalló las causas del empate albirrojo. “Nosotros estuvimos ajustados, nos costó físicamente el partido por el cambio de horario, la distancia y el descanso que uno necesita para tener la frescura de rematar un partido que lo teníamos prácticamente ganado”, indicó.

Por último cerró su análisis de la siguiente manera: “Tuvimos chances, así como las tuvo Japón. Nos vamos satisfechos por el rendimiento del equipo y el rival que enfrentamos”, cerró.

Paraguay cerrará su gira por Asia con otro amistoso ante Corea del Sur el próximo martes 14 de octubre a las 8:00.

Redacción D10
