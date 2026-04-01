31 mar. 2026
Torneo Apertura

El “2" y Nacional se frenan en la Terraza

Igualaron 1 a 1 en un partido muy parejo disputado en Pedro Juan Caballero.

Marzo 31, 2026 09:14 p. m. • 
Por Redacción D10
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2 de Mayo y Nacional no se sacaron ventajas por la fecha 14 del Apertura.

FOTO: COPA DE PRIMERA

Luego de dos semanas disputando juegos en la zona central del país, 2 de Mayo volvió a su casa de Pedro Juan Caballero y recibió a Nacional en su estadio Río Parapití, donde sin embargo no pudo volver a la victoria. Empató 1 a 1 con Nacional, equipo que tampoco pudo hilar dos partidos ganados, demostrando su irregularidad en el torneo.

La visita fue el equipo que manejó la pelota durante gran parte del juego, pero fue creativo a la hora de pisar el área. Por ello los locales supieron encontrar su momento para anotar el primer gol. A los 38 minutos, una buena jugada entre Elías Alfonso y Óscar Romero culminó en una falta penal sobre este, que Alfonso ejecutó con destreza.

En el segundo tiempo Nacional fue mucho más incisivo y los cambios lo ayudaron a imponerse poco a poco en el área rival. Desde el banco el ingreso de Ignacio Bailone le dio más peso en el área, y fue precisamente él quien igualó con toque sutil a la salida del arquero del 2, Ángel Martínez.

Finalmente fue un empate justo entre dos equipos que muestra alta irregularidad en este Apertura.

2 de Mayo Nacional Torneo Apertura
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