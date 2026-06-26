26 jun. 2026
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Dürksen no consigue despegar

El paraguayo aún sigue sin poder despabilarse en la Fórmula 2 y este viernes quedo undécimo en la clasificación en Austria.

Junio 26, 2026 11:53 a. m. • 
Por Redacción D10
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Dürksen sigue sin encontrar el ritmo en la temporada.

Foto: @Invictaracing

El piloto paraguayo de Invicta Racing Joshua Dürksen realizó este viernes las pruebas de clasificación en el mítico circuito de Red Bull Ring, en Spielberg, Austria y finalizó en la undécima posición.

El guaraní viene teniendo una temporada gris, sin poder brillar como se esperaba con el equipo bicampeón de la Fórmula 2. El monoplaza número 2 había conseguido establecer el tercer mejor tiempo en uno de sus giros, pero luego su tiempo fue sobrepasado y ya no pudo mejorar su registro para quedarse en la zona de disputa para las carreras.

Con este resultado, el guaraní que se encuentra de momento en la undécima posición de la tabla de pilotos con 21 puntos, partirá desde el puesto 11 en ambas carreras. La jornada del sábado será a partir de las 9.15 de nuestro país, mientras que la Principal del domingo tocará a las 5.10 de la madrugada.

Joshua Duerksen Fórmula 2 Otros Deportes
Redacción D10
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