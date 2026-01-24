24 ene. 2026
Fútbol Internacional

Dura derrota del Sunderland de Omar Alderete

El Sunderlad de Omar Alderete cayó este sábado en su vista al campo del West Ham, que con este triunfo se quedó muy cerca de la salvación.

Enero 24, 2026 03:16 p. m. • 
Por Redacción D10
omar alderete.jpg

Omar Alderete padeció una fuerte caída en la Premier League.

Foto: Gentileza

El efecto Paco Jémez es real en el West Ham United. Dos partidos con el español en el banquillo del técnico portugués Nuno Espirito Santo y dos victorias. La última, este sábado contra el Sunderland del paraguayo Omar Alderete (3-1) para dejar a los ‘Hammers’ a dos puntos de la salvación.

El equipo londinense, que no ganaba en Premier League desde el 8 de noviembre antes de la llegada de Jémez, suma dos triunfos consecutivos, ante Tottenham Hotspur y Sunderland, y comienza a pensar que salvarse es más que posible.

En una primera parte fantástica, dejaron el partido sentenciado. Crysencio Summerville, con un cabezazo, Jarrod Bowen, de penalti, y Mateus Fernandes, con un disparo a la escuadra desde fuera del área, dejaron a punto de caramelo la victoria para los ‘Hammers’, que se relajaron en los segundos 45 minutos y permitieron que el Sunderland tuviera una opción de reengancharse.

Los ‘Black Cats’ recortaron con un remate de cabeza de Brian Brobbey y dispusieron de un disparo al larguero de Luke O’Nien en el que se les escapó la posibilidad de remontar.

En los últimos minutos, Fernandes estrelló otra pelota en la madera antes del pitido final que desató la alegría en un London Stadium que ya ve cómo llueve menos.

Con estos dos triunfos seguidos, el West Ham sigue siendo tercero por la cola, pero el Nottingham Forest, que aún tiene que jugar, solo les saca dos puntos. El Sunderland pierde comba en la lucha por Europa y es noveno con 33 unidades. EFE

Premier League Omar Alderete Fútbol Internacional
Redacción D10
