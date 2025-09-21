21 sept. 2025
Torneo Clausura

Dos flechazos para seguir siendo solitario líder

El Aborigen consiguió destrabar un complicado partido en el complemento y con un 2-0 sobre Nacional retiene en solitario la punta del Clausura.

Septiembre 21, 2025 06:32 p. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2025-09-21 at 6.18.27 PM.jpeg

Iván Ramirez encaminó el triunfo legendario.

Foto: Daniel Duarte - UH

Guaraní superó por 2-0 a Nacional en el duelo de la fecha 13 del torneo Clausura 2025, disputado este domingo en el estadio La Arboleda de Trinidad. Iván Ramírez y Nelson Romero hicieron los tantos del legendario que dejan al equipo de Víctor Bernay en lo más alto.

EL PARTIDO. Guaraní tenía la obligación de salir a ganar, pero fue el Albo el equipo que se mostraba más enchufado y asedió el arco de Aldo Pérez. Si bien no hubo situaciones claras frente a los arcos, en cada incursión había esa sensación de peligro, principalmente por el costado derecho con Orlando Gaona Lugo.

Sobre los 17’ el Indio tuvo una acción importante, tal vez la única de la etapa, cuando Sebastián Zaracho logró bajar un balón dentro del área de la Academia e Iván Ramírez ensayó una tijera a la que le faltó mejor dirección para llevar peligro al portero Gerardo Ortiz.

Pese al calor intenso que había en Trinidad el juego fue muy disputado, al que le faltaba el gol para que el trámite se encienda aún más.

Antes del cierre de la primera etapa Ignacio Bailone logró conectar un cabezazo dentro del área legendaria que trajo algo de complicaciones al golero Aldo Pérez de Guaraní.

En el complemento el Albo mantuvo el libreto, salió a buscar el partido. Así, sobre los 52’ Orlando Gaona Lugo presionó, el balón le quedó a Carlos Arrúa que sacó un disparo que estremeció el poste derecho de Aldo Pérez.

Guaraní tuvo muchos minutos sin lograr atacar hasta que un balón fue mantenido en zona de ataque, bombeado al área y ahí llegó Derlis Rodríguez para conectar de cabeza y mandar la pelota junto al poste izquierdo.

El Indio ganó en confianza y sobre los 74’ se dio la acción que cambió el lance con un penal sancionado a Thomás Gutiérrez, que además termina siendo expulsado. El encargado de la ejecución fue Iván Ramírez, que con un tiro potente hacia la base del poste derecho de Gerardo Ortiz terminó haciendo el 1-0.

El juego se encaminó totalmente para el local que conseguiría liquidar el lance sobre los 88’ en una acción donde Claudio Núñez no consiguió cerrar y Nelson Romero inició su corrida directa al arco, completando la acción con un disparo al ángulo para el 2-0 final en La Arboleda.

Guaraní se impuso por 2-0 en duelo clave y con eso se mantiene como líder solitario del torneo Clausura 2025.

Redacción D10
