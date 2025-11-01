01 nov. 2025
Fútbol Internacional

Doblete de Diego Gómez en seis minutos

El paraguayo Diego Gómez anotó dos goles en seis minutos en la victoria del Brighton frente al Leeds United, por la 10ª jornada de la Premier League.

Noviembre 01, 2025 01:55 p. m. • 
Por Redacción D10
Diego Gómez

Diego Gómez sacudió las redes este sábado.

Foto: Gentileza - Brighton

El Brighton derrotó este sábado por 3-0 al Leeds United y el paraguayo Diego Gómez fue clave para el triunfo. El volante guaraní se encargó de poner el segundo y también el tercero del conjunto albiazul.

En el Brighton Stadium, el jugador de la Selección Paraguaya volvió a demostrar su gran nivel apareciendo a los 64’ para poner el 2-0 transitorio y seis minutos después, clavó el tercero.

Previamente, el marcador fue abierto por Danny Welbeck, a los 11’. Tras su gran aporte ofensivo, el partido para Diego Gómez se acabó a los 81’, cuando fue reemplazado por Tom Watson.

Con esta victoria, el Brighton llegó a 15 unidades, 10 menos que el líder Arsenal. En la siguiente jornada, la 11ª el equipo del paraguayo visitará al Crystal Palace.

Premier League Diego Gómez Brighton Leeds United
Redacción D10
