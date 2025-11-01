Doblete de Diego Gómez en seis minutos

El Brighton derrotó este sábado por 3-0 al Leeds United y el paraguayo Diego Gómez fue clave para el triunfo. El volante guaraní se encargó de poner el segundo y también el tercero del conjunto albiazul.

¡GOL DE DIEGO GÓMEZ EN LA PREMIER! El paraguayo se encontró con el rebote y marcó el 2-0 del Brighton ante Leeds.



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2025

En el Brighton Stadium, el jugador de la Selección Paraguaya volvió a demostrar su gran nivel apareciendo a los 64’ para poner el 2-0 transitorio y seis minutos después, clavó el tercero.

Previamente, el marcador fue abierto por Danny Welbeck, a los 11’. Tras su gran aporte ofensivo, el partido para Diego Gómez se acabó a los 81’, cuando fue reemplazado por Tom Watson.

Con esta victoria, el Brighton llegó a 15 unidades, 10 menos que el líder Arsenal. En la siguiente jornada, la 11ª el equipo del paraguayo visitará al Crystal Palace.