06 nov. 2025
Fútbol Internacional

Cristiano recuerda a Diogo Jota y dice por qué no fue al funeral

El astro del fútbol portugués Cristiano Ronaldo recordó a su compañero de selección Diogo Jota, que falleció en julio en un accidente de tráfico, como “un tipo muy bueno, tranquilo y buen jugador”, y defendió su decisión de no acudir a su funeral porque allá donde va se convierte en un “circo” y no quería desviar la atención.

Noviembre 06, 2025 12:04 p. m. • 
Por Redacción D10
Cristiano Ronaldo Diogo Jota

Cristiano Ronaldo contó que lloró bastante cuando se enteró.

Foto: Gentileza - Bein Sports

En la segunda parte de su entrevista con el presentador británico Piers Morgan, publicada este jueves en sus canales de YouTube, el futbolista rememoró que cuando se enteró de la noticia estaba con su prometida, la ‘influencer’ y modelo española Georgina Rodríguez, en el gimnasio.

“Cuando vi el mensaje no lo podía creer, lloré mucho”, relató, y señaló que el fallecimiento de Jota y su hermano André Silva tras estrellarse en el coche en el que iban juntos en una carretera de España fue “un momento muy, muy difícil para el país, para la familia, para los amigos, para los compañeros de equipo”.

Cristiano dijo que habló con la familia de los futbolistas para ofrecerles su apoyo y, al ser preguntado por el periodista por su ausencia en el funeral que se ofició en Portugal, señaló que no fue por dos motivos.

El primero, porque desde la muerte de su padre no ha pisado un cementerio y el segundo, porque “allá donde vaya es un circo”.

“No fui porque si iba la atención estaría en mí y no quiero ese tipo de atención”, afirmó el internacional portugués, quien también lamentó que suele recibir muchas críticas, aunque no le importan porque tiene “la conciencia tranquila”.

“Yo me sentí bien con la decisión que tomé”, aseveró, y añadió que la tomó pensando en la familia de los futbolistas.

“No necesito estar delante de las cámaras para que la gente sepa lo que hago, hago las cosas detrás de cámaras”, subrayó.

Cristiano Ronaldo Portugal
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Achraf Hakimi
Fútbol Internacional
Achraf, ocho semanas de baja
Tres futbolistas del París Saint-Germain, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé y Nuno Mendes, no estarán disponibles en las próximas semanas debido a diferentes lesiones, según informó este miércoles el club que entrena Luis Enrique.
Noviembre 05, 2025 04:55 p. m.
 · 
Redacción D10
Kylian Mbappé
Fútbol Internacional
Mbappé y el PSG, citados ante un tribunal laboral en París
Kylian Mbappé y el Paris Saint Germain (PSG), su antiguo club, han sido citados ante un tribunal laboral en París el próximo 17 de noviembre en el marco de las disputas legales que mantienen ambas partes por reclamos salariales.
Noviembre 05, 2025 03:01 p. m.
 · 
Redacción D10
Lionel Messi
Fútbol Internacional
Messi, en el once ideal de la MLS 2025
El argentino Lionel Messi y el brasileño Evander fueron seleccionados en el once ideal de la Major League Soccer (MLS) de la temporada regular 2025, según anunció la liga este miércoles.
Noviembre 05, 2025 02:34 p. m.
 · 
Redacción D10
san-siro.jpg
Fútbol Internacional
Inter y Milan completan la compra de San Siro
El Inter y el Milan completaron este miércoles, con la firma de los documentos finales, la compra del Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) al Ayuntamiento de Milán (norte) por 197 millones de euros.
Noviembre 05, 2025 09:19 a. m.
 · 
Redacción D10
GD9uzDbWoAAXY-y.jpg
Fútbol Internacional
El Génova apunta a De Rossi
El Génova, sin entrenador desde el despido del francés Patrick Vieira, apunta a cerrar en las próximas horas la incorporación del italiano Daniele De Rossi como nuevo técnico del primero equipo.
Noviembre 05, 2025 08:05 a. m.
 · 
Redacción D10
JUVENTUS.jfif
Fútbol Internacional
Juventus y Sporting CP sellan un empate en Italia
La Vecchia Signora no pudo ante el Sporting de Lisboa, en la Jornada 4 de Champions League. El equipo italiano no conoce de victorias en la clasificación.
Noviembre 04, 2025 07:39 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más