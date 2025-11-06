06 nov. 2025
El debut goleador de Julio Enciso con el Estrasburgo

El paraguayo Julio Enciso marcó su primer gol con la casaca del Racing de Estrasburgo este jueves, en la Conference League.

Noviembre 06, 2025 05:32 p. m. 
Julio Enciso

Julio Enciso se estrenó como goleador del equipo.

Por la Conference League, el paraguayo Julio Enciso debutó como goleador del Racing de Estrasburgo este miércoles. En el encuentro que se está jugando en el estadio Gamla Ullevi, ante el BK Häcken, el delantero apareció a los 21’ para poner el 0-1 transitorio.

Después del tanto convertido vistiendo la camiseta de la Selección Paraguaya frente a Uruguay, el 6 de junio, el futbolista albirrojo tuvo que esperar cinco meses para volver a desatar el grito sagrado.

La lesión de rodilla lo tuvo a maltraer a Julio Enciso, que estuvo varios meses alejado de las canchas, pero que en Francia, en el Racing de Estrasburgo, está teniendo una oportunidad para seguir desarrollando su carrera deportiva, con la posibilidad de en algún momento pasar al Chelsea, ya que ambos clubes pertenecen al BlueCo.

