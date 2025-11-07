Bareiro vuelve a marcar para Fortaleza

El delantero paraguayo Adam Bareiro volvió a marcar este jueves, en el duelo correspondiente a la fecha 32 del campeonato brasileño de Primera División que enfrentó al Fortaleza con el Ceará.

El Zorrito venía de anotarle al Santos en la jornada anterior y ahora volvió a hacerlo ante el conjunto de Antonio Galeano, al conectar de cabeza, sobre los 36’, un centro desde el costado derecho.

Al final el encuentro finalizó con el empate, resultado que sigue manteniendo al equipo tricolor en la zona de descenso. En tanto que para Bareiro, este se trata de su tercer gol en Brasil.