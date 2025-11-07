07 nov. 2025
Fútbol Internacional

Bareiro vuelve a marcar para Fortaleza

Adam Bareiro tomó racha en el Fortaleza y este jueves anotó un tanto en el empate frente al Ceará.

Noviembre 07, 2025 10:09 a. m. • 
Por Redacción D10
G5HD8e0WMAAsQzi.jpeg

El ariete anotó su tercer tanto en Brasil.

Foto: @FortalezaEC

El delantero paraguayo Adam Bareiro volvió a marcar este jueves, en el duelo correspondiente a la fecha 32 del campeonato brasileño de Primera División que enfrentó al Fortaleza con el Ceará.

El Zorrito venía de anotarle al Santos en la jornada anterior y ahora volvió a hacerlo ante el conjunto de Antonio Galeano, al conectar de cabeza, sobre los 36’, un centro desde el costado derecho.

Al final el encuentro finalizó con el empate, resultado que sigue manteniendo al equipo tricolor en la zona de descenso. En tanto que para Bareiro, este se trata de su tercer gol en Brasil.

Fútbol Internacional Adam Bareiro Fortaleza
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G5EmCVtWsAAkcvk.jpeg
Fútbol Internacional
De Rossi, nuevo entrenador del Génova
El italiano Daniele De Rossi, leyenda y exentrenador del Roma, se convirtió este jueves en el nuevo entrenador del Génova tras el despido del francés Patrick Vieira.
Noviembre 06, 2025 09:42 a. m.
 · 
Redacción D10
muneco.jpg
Fútbol Internacional
Gallardo renueva con River a cuatro días del superclásico
El entrenador Marcelo Gallardo extendió hasta diciembre de 2026 su contrato con River Plate, inmerso en una crisis de resultados que ya ha comenzado a causar grietas entre la afición y a cuatro días de jugarse en la Bombonera el superclásico con Boca Juniors.
Noviembre 06, 2025 09:14 a. m.
 · 
Redacción D10
julio enciso.jpg
Fútbol Internacional
Estrasburgo de Enciso juega por la Conference
Noviembre 06, 2025 07:48 a. m.
 · 
Redacción D10
G5DDdv8XcAAYCjF.jpeg
Fútbol Internacional
Arce y Villalba hacen historia con Independiente Rivadavia
Independiente Rivadavia de Mendoza se consagró este miércoles campeón de la Copa Argentina tras superar por penales 5-3 a Argentinos Juniors luego del empate 2-2 en el tiempo reglamentario, en una final intensa y a la postre heroica para el nuevo ganador.
Noviembre 06, 2025 07:18 a. m.
 · 
Redacción D10
Achraf Hakimi
Fútbol Internacional
Achraf, ocho semanas de baja
Tres futbolistas del París Saint-Germain, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé y Nuno Mendes, no estarán disponibles en las próximas semanas debido a diferentes lesiones, según informó este miércoles el club que entrena Luis Enrique.
Noviembre 05, 2025 04:55 p. m.
 · 
Redacción D10
Kylian Mbappé
Fútbol Internacional
Mbappé y el PSG, citados ante un tribunal laboral en París
Kylian Mbappé y el Paris Saint Germain (PSG), su antiguo club, han sido citados ante un tribunal laboral en París el próximo 17 de noviembre en el marco de las disputas legales que mantienen ambas partes por reclamos salariales.
Noviembre 05, 2025 03:01 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más