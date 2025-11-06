06 nov. 2025
Fútbol Internacional

Gerardo Martino regresa al Atlanta United de Miguel Almirón

El Atlanta United de la MLS, donde milita Miguel Almirón, anunció este jueves el fichaje como entrenador de Gerardo ‘Tata’ Martino hasta 2027, lo que marca el regreso del argentino a la ciudad en la que conquistó una MLS Cup en 2018.

Noviembre 06, 2025 02:38 p. m. • 
Por Redacción D10
Gerardo Martino

Gerardo Martino retorna a la MLS.

Foto: Gentileza - Atlanta United

“Tata es un entrenador excepcional que marcó la pauta de la excelencia en nuestro club y contribuyó a consolidar nuestra identidad en la Major League Soccer (MLS)”, declaró en un comunicado el propietario del Atlanta United, Arthur M. Blank.

Martino fue el primer entrenador en la historia de este club que debutó en la MLS en 2017 y que alzó la MLS Cup al año siguiente.

No obstante, la última temporada del Atlanta United estuvo muy lejos del éxito. Apenas logró 5 victorias en 34 partidos de liga regular, que le posicionaron como el segundo peor equipo de toda la competición.

Martino, de 62 años, se encontraba sin equipo desde que abandonó por motivos personales el banquillo del Inter Miami al término de la temporada 2024, en la que el conjunto capitaneado por Lionel Messi cayó en primera ronda de la MLS Cup.

En sus dos campañas al frente de Miami, Martino conquistó la Leagues Cup 2023 y el MLS Supporters’ Shield 2024, que se otorga al equipo con más puntos al término de la fase regular.

MLS Gerardo Martino Atlanta United
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G5DDdv8XcAAYCjF.jpeg
Fútbol Internacional
Arce y Villalba hacen historia con Independiente Rivadavia
Independiente Rivadavia de Mendoza se consagró este miércoles campeón de la Copa Argentina tras superar por penales 5-3 a Argentinos Juniors luego del empate 2-2 en el tiempo reglamentario, en una final intensa y a la postre heroica para el nuevo ganador.
Noviembre 06, 2025 07:18 a. m.
 · 
Redacción D10
Achraf Hakimi
Fútbol Internacional
Achraf, ocho semanas de baja
Tres futbolistas del París Saint-Germain, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé y Nuno Mendes, no estarán disponibles en las próximas semanas debido a diferentes lesiones, según informó este miércoles el club que entrena Luis Enrique.
Noviembre 05, 2025 04:55 p. m.
 · 
Redacción D10
Kylian Mbappé
Fútbol Internacional
Mbappé y el PSG, citados ante un tribunal laboral en París
Kylian Mbappé y el Paris Saint Germain (PSG), su antiguo club, han sido citados ante un tribunal laboral en París el próximo 17 de noviembre en el marco de las disputas legales que mantienen ambas partes por reclamos salariales.
Noviembre 05, 2025 03:01 p. m.
 · 
Redacción D10
Lionel Messi
Fútbol Internacional
Messi, en el once ideal de la MLS 2025
El argentino Lionel Messi y el brasileño Evander fueron seleccionados en el once ideal de la Major League Soccer (MLS) de la temporada regular 2025, según anunció la liga este miércoles.
Noviembre 05, 2025 02:34 p. m.
 · 
Redacción D10
san-siro.jpg
Fútbol Internacional
Inter y Milan completan la compra de San Siro
El Inter y el Milan completaron este miércoles, con la firma de los documentos finales, la compra del Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) al Ayuntamiento de Milán (norte) por 197 millones de euros.
Noviembre 05, 2025 09:19 a. m.
 · 
Redacción D10
GD9uzDbWoAAXY-y.jpg
Fútbol Internacional
El Génova apunta a De Rossi
El Génova, sin entrenador desde el despido del francés Patrick Vieira, apunta a cerrar en las próximas horas la incorporación del italiano Daniele De Rossi como nuevo técnico del primero equipo.
Noviembre 05, 2025 08:05 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más