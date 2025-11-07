Alex Arce, título con Independiente y convocatoria a la Albirroja

El delantero paraguayo Alex Arce se consagró recientemente campeón de la Copa Argentina con el Independiente Rivadavia, al igual que Iván Vallalba. Si bien aún no se dio a conocer la lista de convocados de la Selección Paraguaya de Fútbol, el atacante confesó que está en ella.

“Sí, tuve el llamado”, aseveró Alex Arce en charla para el programa Fútbol a lo Grande. Paraguay tiene previsto dos amistosos en noviembre, ante México y Estados Unidos y el seleccionador Gustavo Alfaro deberá dar la nómina de convocados para estos encuentros.

Por otra parte, sobre el título en Independiente Rivadavia señaló que está “pasando muy lindos momentos en Independiente. Volví para esto. Gracias a Dios se nos dio. El fútbol argentino es muy competitivo, se exige mucho y conseguir un título así, mirando cómo fue el partido, me pone muy orgulloso”.

“Pasaron muchas cosas. La dirigencia y la gente de club Independiente confiaron en mí, hicieron un gran esfuerzo y se pudo dar mi vuelta. Se dio de la mejor manera consiguiendo algo histórico para el club, que es su primer título. Muy feliz por ser parte de esto”, dijo.

Alex Arce fue pieza clave de Independiente Rivadavia que obtuvo el ascenso a la Primera División y también lo fue para lograr un título muy importante en la historia del club, como levantar la Copa Argentina, el pasado miércoles frente a Argentinos Juniors a través de los penales (5-3), luego de igualar (2-2) en tiempo normal.