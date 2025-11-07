07 nov. 2025
Conmebol ratifica que buscará recuperar dinero de corrupción

La Conmebol afirmó este viernes que usará todas las vías legales para garantizar que se recupere el dinero del fútbol sudamericano, luego de que la Fiscalía paraguaya imputó a nueve personas por presunto lavado de activos en una investigación sobre el supuesto desvío de recursos durante la gestión del dirigente Nicolás Leoz, fallecido en 2019, dentro del llamado “FIFAgate”.

FkYgkL5XgAMcmv_.jpg

La Conmebol detalló que impulsó una auditoría forense.

En un comunicado, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) aplaudió el accionar de la Justicia paraguaya, al referirse a la imputación formulada el 30 de octubre pasado por el Ministerio Público en contra de seis directivos de una entidad bancaria, entre ellos su presidente, Miguel Zaldívar, así como contra María Clemencia Pérez, exesposa de Leoz, y dos hijas del exdirigente deportivo.

La organización ratificó que “ejercerá las facultades otorgadas por ley para que las autoridades dicten oportunamente las decisiones que garanticen la recuperación de los fondos que legítimamente corresponden a la institución y al fútbol sudamericano”.

Asimismo, reafirmó “su determinación de lograr la justicia plena en este caso” y consideró que la decisión de la Fiscalía paraguaya implica “un avance significativo en el marco de los procesos” del escándalo de corrupción denominado “FIFAgate”.

El ente rector del fútbol suramericano detalló que impulsó una auditoría forense que “dio indicios de conductas que causaron perjuicios patrimoniales a la institución y beneficios ilícitos para los autores”, por lo que presentó denuncias penales en Paraguay en 2017 y 2021.

El representante convencional de la Conmebol en esta causa, Claudio Lovera, dijo a EFE en octubre pasado que, entre el año 2000 y el 2010, Leoz presuntamente realizó “una serie de conductas” que, consideró, perjudicaron “el patrimonio de la Conmebol” y que, aseguró, le permitieron “obtener ganancias” que supuestamente fueron “introducidas en el Banco Atlas”.

El abogado refirió que el dirigente celebró contratos de fideicomisos con el banco paraguayo que generaron certificados de depósitos de ahorro, los cuales, advirtió, “podrían tener su origen en dinero” obtenido “a partir de hechos punibles contra el patrimonio de la Conmebol”.

En respuesta, el abogado del banco, Rodrigo Yódice, tildó, el pasado 31 de octubre, como “una verdadera burla” la imputación del Ministerio Público, al señalar que el acta no tiene “ninguna descripción” de las circunstancias de lugar o tiempo sobre lo que supuestamente hizo cada uno de los imputados.

