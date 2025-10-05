Djokovic sufre para avanzar a octavos

Djokovic, cuatro veces ganador del torneo de Shanghái (2012, 2013, 2015 y 2018), se vio superado por el veterano tenista alemán, de 33 años, en el primer set, y sufrió mucho para igualar el resultado en el segundo debido a lo seguro que se mostró Hanfmann en las recepciones y en los saques, con trece directos anotados.

El serbio, poseedor de 24 torneos del Grand Slam, fue de menos a más y acabó jugando mejor en el tercer set, terminando con un 85% de acierto en puntos ganados en el primer servicio y, en el momento clave, su mayor oficio decantó la balanza a su favor.

Djokovic, que 112 presencias en octavos de los Masters 1000 iguala el récord de Rafael Nadal, se medirá en octavos al español Jaime Munar, que este domingo se deshizo del japonés Yoshihito Nishioka.

Esta era la segunda vez que Djokovic y Hanfmann se enfrentaban. En la primera, en Ginebra (Suiza) en 2024, también ganó el serbio.