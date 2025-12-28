28 dic. 2025
Tenis

Dani Vallejo, con la mente en Australia

La raqueta número uno del país, Daniel Vallejo, continúa su puesta a punto de cara al primer Grand Slam del año que tendrá.

Diciembre 28, 2025 10:14 a. m. • 
Por Redacción D10
Dani Vallejo

Dani Vallejo apunta al torneo oceánico.

Foto: Gentileza - Dani Vallejo

El tenista nacional, que en la segunda quincena de diciembre disputó el Road to Australia, recibió la Navidad en compañía de su familia en el país. Posteriormente, retornó a Argentina para seguir con los preparativos bajo las órdenes de su entrenador Andrés Schneiter.

Vallejo, 144 en del ranking ATP, tiene como grandes metas para esta temporada llegar al top 100 y comandar a Paraguay en la Copa Davis frente a Rumania.

El tenista volverá al país para las fiestas por el Año Nuevo y luego, el 3 de enero, emprenderá el vuelo con destino a Oceanía para el Australian Open.

Daniel Vallejo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Aryna Sabalenka
Tenis
Sabalenka se opone a la participación de mujeres transgénero en el tenis
La bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, se opuso a que participen mujeres transgénero en el circuito femenino y dijo que les daría una ventaja “injusta”.
Diciembre 10, 2025 10:35 a. m.
Daniel Vallejo
Tenis
Daniel Vallejo cierra temporada con cinco títulos
El tenista profesional consiguió el cetro en el torneo de Ecuador, para lograr su mejor ránking en el ATP.
Noviembre 24, 2025 05:01 p. m.
 · 
Redacción D10
federer.jpg
Tenis
Federer, incluido en el Salón de la Fama del tenis
El suizo Roger Federer, ganador de 20 Grand Slams, fue incluido en el Salón de la Fama del tenis.
Noviembre 19, 2025 04:46 p. m.
 · 
Redacción D10
Rafael Nadal
Tenis
Rafa Nadal vuelve a entrenarse un año después de su retirada
El extenista Rafa Nadal regresó este miércoles a los entrenamientos el día que se cumple un año de su retirada del deporte profesional, y participó en una sesión junto a la tenista filipina Alex Eala, una de las mayores promesas y alumna de la academia en Manacor del campeón español.
Noviembre 19, 2025 01:46 p. m.
 · 
Redacción D10
Alexander Zverev
Tenis
Zverev mantiene su rechazo al formato actual de la Copa Davis
Alexander Zverev, número 3 del mundo y mejor baza de Alemania para la Copa Davis, insistió este martes en su idea de volver al formato antiguo del torneo, con eliminatorias en casa y fuera.
Noviembre 18, 2025 03:00 p. m.
 · 
Redacción D10
sinner
Tenis
Sinner aparta a Carlos Alcaraz de la gesta en Turín
Jannik Sinner es ‘Maestro’ por segunda vez consecutiva.
Noviembre 16, 2025 07:07 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más