Dani Vallejo, con la mente en Australia

El tenista nacional, que en la segunda quincena de diciembre disputó el Road to Australia, recibió la Navidad en compañía de su familia en el país. Posteriormente, retornó a Argentina para seguir con los preparativos bajo las órdenes de su entrenador Andrés Schneiter.

Vallejo, 144 en del ranking ATP, tiene como grandes metas para esta temporada llegar al top 100 y comandar a Paraguay en la Copa Davis frente a Rumania.

El tenista volverá al país para las fiestas por el Año Nuevo y luego, el 3 de enero, emprenderá el vuelo con destino a Oceanía para el Australian Open.