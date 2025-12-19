19 dic. 2025
Tenis

Dani Vallejo se prepara de cara al Australia Open

El tenista paraguayo se encuentra en etapa de pretemporada en Buenos Aires, Argentina.

Diciembre 19, 2025 02:50 p. m. • 
Por Redacción D10
Daniel Vallejo

Daniel Vallejo en la etapa de entrenamiento en Buenos Aires.

Gentileza.

El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo se prepara de cara al arranque de temporada 2026, en donde su primer desafío está fijado en el Asutralia Open.

El profesional del tenis se encuentra en Buenos Aires, Argentina, en la etapa de pretemporada, y compartió un entrenamiento especial con el local Francisco Cerundolo.

Vallejo apunta en los trabajos, optimizar su adaptación a pistas rápidas, un terreno al que los tenistas paraguayos no están acostumbrados.

El Abierto de Australia 2026 se desarrollará en Melbourne Park del 12 de enero al 1 de febrero.

Redacción D10
