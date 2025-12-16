Dani Vallejo cayó este martes

El tenista paraguayo Dani Vallejo no tuvo un buen estreno en el Road to Australia que se disputa en Argentina. Este martes, la principal raqueta del país cayó frente el argentino Alex Barrena por 4-3 y 4-2 en el Lawn Tennis Club.

Finalmente, el rival de Vallejo fue Barrena, 192 del mundo, tras la baja del estadounidense de Emilio Navas. Tras este juego, el paraguayo, que es 88 en el ranking ATP, volverá a entrar en acción el miércoles ante el también argentino Francisco Comesaña (67°).

El segundo encuentro de Dani Vallejo arranará a las 14:00, en el Lawn Tennis Club. Esta es la primera edición del Road to Australia, cuya final será el 20 de diciembre y reúne a destacados tenistas en cancha de cemento y sirve como preparación para el primer Grand Slam del 2026.