16 dic. 2025
Tenis

Dani Vallejo cayó este martes

En su debut en el Road to Australia, el tenista paraguayo Dani Vallejo cayó por 4-3 y 4-2 ante el argentino Alex Barrena, quien finalmente fue su rival tras la baja del estadounidense Emilio Navas.

Diciembre 16, 2025 05:40 p. m. • 
Por Redacción D10
Dani Vallejo

Alex Barrena derrotó a Dani Vallejo.

Foto: Gentileza - Todo Sobre Tenis

El tenista paraguayo Dani Vallejo no tuvo un buen estreno en el Road to Australia que se disputa en Argentina. Este martes, la principal raqueta del país cayó frente el argentino Alex Barrena por 4-3 y 4-2 en el Lawn Tennis Club.

Finalmente, el rival de Vallejo fue Barrena, 192 del mundo, tras la baja del estadounidense de Emilio Navas. Tras este juego, el paraguayo, que es 88 en el ranking ATP, volverá a entrar en acción el miércoles ante el también argentino Francisco Comesaña (67°).

El segundo encuentro de Dani Vallejo arranará a las 14:00, en el Lawn Tennis Club. Esta es la primera edición del Road to Australia, cuya final será el 20 de diciembre y reúne a destacados tenistas en cancha de cemento y sirve como preparación para el primer Grand Slam del 2026.

Tenis Daniel Vallejo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Alexander Zverev
Tenis
Zverev mantiene su rechazo al formato actual de la Copa Davis
Alexander Zverev, número 3 del mundo y mejor baza de Alemania para la Copa Davis, insistió este martes en su idea de volver al formato antiguo del torneo, con eliminatorias en casa y fuera.
Noviembre 18, 2025 03:00 p. m.
 · 
Redacción D10
sinner
Tenis
Sinner aparta a Carlos Alcaraz de la gesta en Turín
Jannik Sinner es ‘Maestro’ por segunda vez consecutiva.
Noviembre 16, 2025 07:07 p. m.
 · 
Redacción D10
Carlos Alcaraz Jannik Sinner
Tenis
Alcaraz-Sinner: clásico y final soñada en la Copa de Maestros
El español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner, los dos mejore tenistas del planeta, pugnarán este domingo en Turín por la Copa de Maestros, en una final soñada por amantes y organización de las Finales ATP y que será la sexta del año entre ambos.
Noviembre 15, 2025 07:05 p. m.
 · 
Redacción D10
Carlos Alcaraz
Tenis
Carlos Alcaraz accede a semifinales en Turín
El español Carlos Alcaraz accedió este jueves matemáticamente a las semifinales de las Finales ATP sin necesidad de jugar ante el italiano Lorenzo Musetti, gracias la victoria en dos sets del australiano Álex de Miñaur ante el estadounidense Taylor Fritz por 7-6(3) y 6-3.
Noviembre 13, 2025 02:43 p. m.
 · 
Redacción D10
Jannik Sinner
Tenis
Sinner desespera a Zverev y sella su pase a semifinales
El italiano Jannik Sinner se impuso este miércoles al alemán Alexander Zverev en dos sets, por 6-4 y 6-3, para sellar con su segunda victoria consecutiva su acceso a las semifinales de las Finales ATP con una jornada de antelación.
Noviembre 12, 2025 06:56 p. m.
 · 
Redacción D10
TENNIS-ATP-FRA
Tenis
Sinner gana en París su primer Masters 1.000 del año y arrebata el número 1 a Alcaraz
El italiano Jannik Sinner se impuso al canadiense Felix Auger-Aliassime, por 6-4 y 7-6 (4), en la final del Masters 1.000 de París, el primero de esta categoría que gana esta temporada, y arrebató el número 1 del mundo al español Carlos Alcaraz.
Noviembre 02, 2025 01:52 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más