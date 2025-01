Diego Martínez resalta la predisposición de sus jugadores

Diego Martínez brindó este martes una conferencia de prensa en la que resaltó la predisposición de los jugadores de Cerro Porteño que realiza la parte más dura de la pretemporada en el Complejo Internacional del Este, en la ciudad de Minga Guazú.

“(Son) buenas sensaciones con el grupo en general. Desde que llegamos con los muchachos y el recibimiento de la gente que ya estaban en el club, mostraron predisposición para construir el modelo de juego y sentar las bases que nosotros siempre buscamos en la preparación”, señaló.

Con mensaje “claro y didáctico”, el Ciclón se alista con grandes expectativas, incrementadas luego de contratar jugadores de jerarquía como Gastón Giménez, a quien el técnico elogió públicamente, como a los demás que ya tuvieron minutos en el duelo contra General Caballero.

“Lo que más rescato de los dos amistosos es la predisponían de querer llevar adelante lo que nosotros pretendemos. Siento que nos falta mucho trabajo, recién empezamos nuestro proceso, pero las expectativas son muy altas”, señaló en rueda de prensa.

CASO JEAN. En otro momento, Martínez fue consultado sobre la conversación que tuvo con el portero Jean Fernandes, quien no será tenido en cuanta por decisión de la directiva azulgrana.

“De la misma manera que lo hago siempre, me pasó también con Javier (Báez). Cuando uno tiene que tomar decisiones que no son muy empáticas, no es la tarea más linda como entrenador, estas decisiones son tomadas de manera colectiva con la institución”, apuntó.

“Yo siempre decisivo hablar con el futbolista. Creo que, si bien no es una situación linda para vivir, el futbolista termina agradeciendo la sinceridad y la franqueza”, finalizó el adiestrador.

Cerro Porteño disputó este lunes su primera prueba de fútbol ante el equipo de General Caballero de Juan León Mallorquín. Fueron dos partidos de 30 minutos por tiempo y en ambos encuentros el equipo capitalino se impuso por la mínima diferencia.

Los goleadores de la mañana fueron los mediocampistas Fabrizio Jara y Alexis Fariña, respectivamente. El cuerpo técnico tiene pensado disputar entre cinco a seis amistosos antes de su estreno en el torneo Apertura 2025.