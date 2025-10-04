Diego González celebra su convocatoria con otro gol

El delantero paraguayo Diego González se hizo sentir este viernes en la victoria por 3-1 del Atlas sobre Juárez, por la jornada 12 del torneo Apertura de México. El ariete lleva un gran presente, justificando su llamado a la Selección Absoluta para la gira asiática.

González, de 22 años, había hecho proceso con la Sub 20 y demostrado sus condiciones ya cuando estaba al servicio del Celaya en el ascenso mexicano. Luego dio un salto al Lazio de Italia, pero no tuvo chances, volviendo al fútbol de México, en el Atlas, donde comenzó a marcar goles.

En la presente temporada lleva 12 partidos disputados, marcando 5 tantos y dando 4 asistencias. Este viernes, apareció sobre los 33’ para aplicar un soberbio cabezazo que significó el 2-0 transitorio de su equipo.