Diego Gómez y la influencia del Tata

El jugador de la Selección Paraguaya y el Brighton, Diego Gómez, conversó con Radio Monumental sobre su presente en el fútbol inglés y lo que vive con la Albirroja que está cerca de la clasificación.

En un momento de la entrevista fue consultado sobre el entrenador que lo marcó en esta exitosa carrera que lleva a sus apenas 22 años en los que le tocó pasar de jugar en Libertad, a estar con el considerado mejor jugador de la historia del fútbol como es Lionel Messi y luego disputar en la Premier League.

Diego Gómez lo tiene claro y dijo que si tiene que quedarse con uno sería Gerardo Martino, quien lo tuvo en el Inter Miami. “Me quedo con el Tata, el que más me gustó. Me dijo unas palabras que siempre me voy a recordar”, comenzó diciendo.

“Cuando llegué me dijo que me quería solo 1 o 2 años en la MLS y pasó eso. Un año y seis meses estuve con él y después ya di el salto”, comentó en la nota radial.

APOYO. Diego Gómez también tiene un sitio para Gustavo Alfaro y comentó que en la última conversación que tuvo con el DT de la Albirroja, el argentino le dejó en claro lo que tiene y lo que significa. “Cuando viajó junto a mi, me dijo que todo lo que estoy logrando nadie hizo, me da mucha confianza”, tiró.